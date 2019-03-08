2月PMI連二升續緊縮 中經院：廠商轉冷靜、非景氣回升

2019-03-08 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（8）日發布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI已連續四個月呈現緊縮，指數微幅續揚0.4個百分點至48.3%。

NMI則連續兩個月的緊縮，反映年節工作天數較少，1.2 個百分點來到 47.8%。中經院院長陳思寬表示，雖然PMI回升，但仍維持在榮枯線之下的緊縮區間，不代表景氣好轉，還需要後續的觀察。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量持續緊縮，人力雇用、現有原物料存貨水準呈現擴張，供應商交貨時間持續緊縮。其中，中經院針對新增訂單、生產與人力雇用，三項有明顯、相對穩定季節性之PMI總指標進行季調，供應商交貨時間與現有原物料存貨水準則因季節性不穩定，故不作任何調整。

六大產業中PMI中，僅化學暨生技醫療產業呈現擴張，且中斷連續五個月的緊縮，指數攀升6個百分點至54.4％。另外五大產業PMI均呈緊縮，依緊縮速度排序為，電子暨光學產業（38.6％）、食品暨紡織產業（39.7％）、基礎原物料產業（41.1％）、電力暨機械設備產業（42.4％）與交通工具產業（45.9％）。

另外，生產數量、供應商交貨時間連續四個月呈現緊縮，全體製造業已連續三個月回報客戶存貨數量過低，遠低於當前客戶所需。但中經院助研究員陳馨蕙特別點出，原物料價格自去年11月以來，首次回報為擴張，指數續揚6個百分點至52.1％。

陳馨蕙表示，2月的PMI、NMI各子指標的下降幅度沒有前幾個月的陡劇，但強調仍然沒有谷底反彈，廠商已經沒有去年12月那般驚慌失措，稍有短單和急單回補庫存的現象，並將不確定性狀況是為長期拉鋸戰的情勢。

不過，陳馨蕙也指出，人力雇用數量指數、存貨指數中斷連續三個月的緊縮，轉為擴張，雖然工作天數較少，但仍指數續揚1.1個百分點至50.4％。