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資誠：改善女性工作參與 可增加180兆GDP

2019-03-08 11:08聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

資誠聯合會計師事務所8日發布《2019全球女性工作指數報告》（PwC Women in Work Index 2019）指出，改善女性在經濟合作暨發展組織（OECD）國家的工作參與，可增加6兆美元、約180兆新台幣的經濟規模（GDP）。

報告表示，在OECD國家中，2019全球女性工作指數排行榜前十名分別為冰島、瑞典、紐西蘭、斯洛維尼亞、挪威、盧森堡、丹麥、波蘭、芬蘭和比利時。自去年以來，愛爾蘭（第17名）和荷蘭（第19名）的排名均提高，原因是這兩個國家積極改善女性工作環境，尤其是荷蘭降低女性失業率。

●中國女性工作者薪資較男性少25%

中國今年排名在第26名斯洛伐克和第27名日本之間，主要是由於中國的性別薪資差距為25%，遠高於OECD的平均水平15%。本報告預估，縮小中國的性別薪資差距，將使女性收入增加34%，相當於女性收入增加2兆美元、約60兆新台幣。

印度的女性工作指數在OECD國家排名最後一名，主要是印度女性在職場的勞動力參與仍較低，性別薪資差距達36%。本研究預估，假使印度的女性就業率和瑞典一樣達到69%，將為印度增加7兆美元、約210兆新台幣的GDP，相當於印度目前GDP的79%。

資誠聯合會計師事務所Diversity and Inclusion Leader會計師徐麗珍指出，中國和印度的經濟轉型無疑為女性帶來大量就業機會。但是，這兩個國家仍然有很多事情要做，以實現性別平等，並確保工作中的女性能夠充分發揮潛力。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，各國持續改善女性在職場的工作環境和福利，但進展仍然緩慢。雖然許多組織更加意識到改善組織多元化和包容的重要性，但對許多企業來說，真正有效的變革仍然難以實現，組織內部的有效變革需要的是策略清晰度、責任制、可衡量性和透明度。

林瓊瀛認為，有效變革的五個關鍵基礎在於：一、讓多元化與企業的經營策略保持一致；二、由上而下推動責任制；三、制定切合實際的目標和實現目標的計劃；四、使用數據和分析工具來衡量進度和投資報酬率；五、清晰且坦誠地溝通變革的進度和計劃。

本研究分析OECD共33個國家的女性在職場的工作狀況，其中五個重要指標為性別薪資差距、女性勞動力參與、男女勞動力參與的差距，女性失業率和女性全職就業率。

資誠指出，印度和中國透過性別平等和改善女性參與勞動力，可產生數兆美元的額外經濟收...
資誠指出，印度和中國透過性別平等和改善女性參與勞動力，可產生數兆美元的額外經濟收益。資料來源／資誠聯合會計師事務《2019全球女性工作指數報告》
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