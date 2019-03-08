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透視美中貿易協議底牌 謝金河提醒留心利多出盡

2019-03-08 10:23經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

從美國總統川普及白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）近日來透露的訊息，似乎顯現出美中貿易戰出現轉圜，全球股市也出現上漲；財信傳媒董事長謝金河今（8）日以透視美中貿易協議的底牌為題在臉書發文提醒，全球股市利用談判期間大漲特漲，必須留心利多出盡或貿易戰談判出現變化。

謝金河指出，代表川普陣營的白宮首席經濟顧問Kudlow透露，美中貿易將達成重大突破，美中正朝著一項歷史性協議邁進，且讚揚貿易代表Robert Lighthizer在貿易談判中創造奇蹟。

謝金河說，Kudlow透露美中貿易協議的六項內容：一、兩國在非關稅壁壘和大豆，能源，牛肉各項商品關稅取得更大進展；二、中方承諾進行關鍵性的改革，防止知識產權被盜；三、北京承諾大幅削減國企補貼；四、中方承諾滙報對外滙市場的任何干預，包括人民幣的賣出和買入狀況；五、中方承諾不再強調中國製造2025，在新興技術強奪市場地位的計劃；六、如中方同意恊議內容，3月下旬，將有川習會在海湖莊園簽署協議。

謝金河表示，Kudlow主動揭露的談判内容，除商品關稅，美方最在意的智慧財產權，國家補助及中國製造2025都受到規範，還有人行在人民幣滙價的決策要照會美方。

謝金河強調，看起來川普透露貿易戰與中國達成了很好的協議，可能是這個內容，但中方會不會照單全收？恐怕有變數；他提醒，全球股市利用這段談判期間大漲特漲，必須留心利多出盡或是貿易戰談判出現變化。

謝金河貿易戰川普
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