廠商信心回溫？2月PMI續揚 未來半年景氣指數躍升

2019-03-08 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中華經濟研究院今（8）日發布，2月製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.4個百分點至48.3%，但仍低於50%「榮枯線」，連續四個月呈現緊縮；全體製造業的未來六個月景氣狀況指數，已經連續六個月呈現緊縮，但本月指數躍升8.0個百分點至42.9%。

至於偏重內需產業的非製造業經理人指數（NMI），則是中斷連續二個月的擴張，指數下跌2.6個百分點來到49.0%。

去年第4季以來，我國PMI「跌跌不休」，挫幅既急且深，創下五年半以來最快的緊縮速度，各項指標也紛紛走弱，今年1月總算稍有回神，2月也微幅續揚。

中經院今日公布，2月經季節調整後的PMI連續四個月呈現緊縮，但指數續揚0.4個百分點至48.3%。

全體製造業新增訂單指數也連續四個月呈現緊縮，指數續揚0.3個百分點至 46.9%；生產數量指數則回跌2.9個百分點至46.2%，連續第四個月呈現緊縮。

人力僱用數量指數中斷連續三個月的緊縮轉為擴張，指數續揚1.1個百分點至50.4%；存貨指數也中斷連續三個月的緊縮轉為擴張，指數續揚 2.1個百分點至50.1%。

中經院指出，全體製造業已連續四個月回報供應商交貨時間為下降（低於 50.0%），但本月指數再攀升1.8個百分點至48.1%。

此外，全體製造業已連續三個月回報客戶存貨數量遠低於當前客戶所需，且指數回跌 1.3 個百分點至47.6%。

值得注意的是，全體製造業自去年11 月以來首次回報原物料價格為上升（高於 50.0%），指數續揚6.0個百分點至52.1%。

至於完成訂單指數則連續八個月呈現緊縮，且指數微跌0.6個百分點至42.0%。

新增出口訂單與進口數量指數皆已連續六個月呈現緊縮，且二指數各回跌3.9與3.3個百分點至38.9%與39.7%。

中經院指出，全體製造業的未來六個月景氣狀況指數，已經連續六個月呈現緊縮，但本月指數躍升8.0個百分點至42.9%。