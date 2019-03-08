助攻農產品外銷 經濟部廣邀各國買主來台

2019-03-08 05:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



農產品為我國重要出口品項，經濟部貿易局表示，為加強協助農產品拓銷海外市場，今年將舉辦近30項海外參展團及拓銷活動，並與海外百貨通路及超市合作辦理行銷活動，協助業者深化布局日本、越南、新加坡、馬來西亞、土耳其、美國、法國、中國大陸等市場。

在洽邀國外通路買主來台方面，貿易局規劃將於今年內在國內各地舉辦14場次農產品採購洽談會，協助業者就近爭取接單機會，貿易局指出，首場洽談會已於2月14日在台南市起跑，邀請香港一田超市通路商及其進口商來台，與台南及南部地區50餘家業者洽談，3月12日亦洽邀香港最大日系食品超市Aeon赴台南市與業者洽談，3月13、14日分別赴高雄市、台中市辦理採購政策說明會及洽談會，擴大來台採購效益。

貿易局進一步指出，3月27、28日也將邀請中國大陸上海City Shop、武漢超市等買主至台南市、台中市採購；4月16日邀請日本AEON超市至台南市採購、4月24日將在台南市舉辦「台南熱帶水果及其加工品國際採購日」，邀請各國蔬果買主及通路商包括美國大華超市、新加坡Prime超市、香港City’super、韓國等近30名來台洽談採購。

6月於台北國際食品展期間，邀請穆斯林買主及全球重要食品採購通路商來台，舉行「國際食品通路商採購大會」；8-9月辦理農產品展售會邀請國外買家至台南市採購；10月配合高雄國際食品展，在高雄市舉辦國際食品通路商採購大會。