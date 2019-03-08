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楊金龍暗示利率不動 GDP保2沒大問題

2019-03-08 00:34聯合報 記者沈婉玉／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨暗示，利率政策將按兵不動。 記者胡經周／攝影
中央銀行總裁楊金龍昨暗示，利率政策將按兵不動。 記者胡經周／攝影
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中央銀行三月廿一日理監事會將決定最新利率決策，央行總裁楊金龍昨天表示，央行利率決策是參考經濟數據來綜合判斷，全球貿易情況及經濟放緩（slow down）是兩大變數，如果兩變數不惡化，今年經濟成長率「保二」沒有多大問題。

楊金龍表示，去年底央行沒有升息，如果今年第一季的經濟狀況跟上季預測的差不多，當然也沒有升息或降息的道理。市場解讀，楊金龍提前釋放央行廿一日政策利率將按兵不動的訊息。

今年以來外資呈現淨匯入，楊金龍表示，會密切關注資金的流動，外資匯入主要是投資股市，應該不會去炒房地產，目前股市及房市都處於盤整階段，房市發展在可控制範圍。他也指出，目前通膨展望溫和，除非需求非常強勁、薪資大幅提高、油價大幅上漲，CPI才可能突破百分之二。

針對海外資金回台的影響，楊金龍表示，若資金能投入實體經濟，進而帶動薪資上漲、失業率下降，使台灣投資與生產力能夠增加，長期有助經濟發展，帶動物價上漲，台灣就有機會揮別低利率。資金匯入有秩序及分散，就會減少對新台幣升值的壓力，也要避免資金匯入炒房。

部分立委替出口商喉舌，建議新台幣應防禦性貶值，增加出口競爭力。楊金龍強調，新台幣價格競爭力夠，市場需求下降才是出口問題的主要根源。立委郭正亮批評央行沒有實質經濟刺激的措施，包括降息、擴大貨幣供給、購買ETF、貨幣貶值等，統統不做、「do nothing」，楊金龍回應「目前貨幣政策是適度寬鬆」。

立委曾銘宗詢問有關美中貿易戰，楊金龍表示，有關美中貿易逆差問題，短期內應該可以解決，但國際補貼、智慧財產權保護等結構性問題，將會持續延燒。結構性問題不是一朝一夕可解，貿易戰告一段落，會燒到科技、智財權及金融爭議，可能還會互相協議三、五年。

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