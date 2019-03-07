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特斯拉大降價 公平會立案調查

2019-03-07 20:12經濟日報 記者翁至威╱即時報導

美國電動車特斯拉日前宣布降價，台灣降價幅度達46%，引起台灣車主反彈，台灣電動車發展促進協會（TEVA）要求公平交易委員會主動出面調查。公平會7日表示，已經立案調查，有結果將會對外公布。

特斯拉大降價，不少特斯拉車主發動連署，希望公平會介入調查是否有違反公平交易法。

公平會副主委彭紹瑾7日表示，目前已經立案調查中，後續會找檢舉人以及特斯拉雙方詢問，並進行調查。至於需要多久時間？彭紹瑾表示，由於每個個案情形不同，沒有預定期程，調查結果出爐後就會主動公布。

特斯拉日前宣布全球大降價，台灣降價幅度最高達46%，引起台灣車主反彈。記者鐘惠玲...
特斯拉日前宣布全球大降價，台灣降價幅度最高達46%，引起台灣車主反彈。記者鐘惠玲／攝影
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