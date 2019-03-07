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反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材副董事長葉美麗。 聯合報系資料照
誠美材副董事長葉美麗。 聯合報系資料照
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誠美材（4960）經營權之爭續燒，副董事長葉美麗今（7）日發聲明，表示拒絕參加公司今天所謂第六屆第20次董事會，並直批何昭陽召開董事會，未將其所提「過半董事提案」列入，排除不利於己的提案，已經違法，董事會召集存有重大瑕疵，預計討論的五個議案中，有多達四案不具正當性且無討論必要，因此她無義務出席董事會。

葉美麗所說的過半董事提案，指的為誠美材過半數董事，於今年2月11日提議「本公司如何因應今年2月1日昆山之奇美董事會決議案」、「解任何昭陽之董事長職務」、「選任新任董事長」等，依公司法第203條之1第2項規定，函請何昭陽應於15日內召開董事會，且同時周知公司全數董事。

葉美麗直言，依據公司法第203條之1、第193條第1項、公司董事會議事規範第15條及內政部會議規範第20條規定等，「董事會之提案權並非任一董事所獨有」。她表示，何昭陽所召開的董事會，自應列入所提過半數董事提案，才謂屬適法，但數次發出召集通知，卻都未列入。

葉美麗表示，何昭陽於聲請定暫時狀態處分，以及確認董事會決議不存在訴訟中，均主張「解任董事長案不得以臨時動議提出」，然而公司過半數董事依公司法第203條之1第2項規定，函請何昭陽召開董事會，並將解任董事長案等列入議案，何昭陽卻知法玩法，以其董事會召集人身分，恣意決定董事會議案，並排除不利於己之提案。

「此無異剝奪我們的提案權！」葉美麗表示，何昭陽顯然嚴重違背董事忠實義務，漠視公司治理規定，其違法情節重大，莫此為甚，為此她及總經理陳俊雄前次均已發函告知何昭陽，要求其將過半數董事提案列入董事會議案，以求適法並符公司治理。

此外，葉美麗認為，詳觀該第二次通知所載議案內容，其餘包括「私募增資案」、「修章案」、「召開股東臨時會案」及「茂豐公司與茂宇公司減資案」，除了第四案，均無討論及決議之必要。

葉美麗宣告，她將和董事梁基磐、董事陳俊雄，以及獨立董事劉韋廷，依公司法第203條之1過半數董事召集董事會之規定，在3月11日召開第六屆第19次董事會，終結何昭陽此種惡意剝奪董事提案權，視股東與公司權益於無物，違法亂紀之行為，以落實公司治理並維護股東權益。

公司法股東臨時會
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