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沙崙智慧綠能科學城示範場域今上樑 年底進駐

2019-03-07 15:33聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

為打造台灣的綠色矽谷，工研院今舉行沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域上樑典禮，由經濟部能源局局長林全能擔任主祭，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、工研院院長劉文雄等人一同祈福。綠能科技示範場域於去年３月動工興建，示範場域內4棟主建築物主體結構工程已完成，預計在今年12月完成第一階段進駐。未來沙崙智慧綠能科學城結合半徑45公里內30座科學產業工業園區，形成綠能創新產業生態系，是台灣能源轉型的起點，也是綠能尖端科技的最前線。

台南市長黃偉哲指出，台南市在推動產業發展在地化方面有兩大雙引擎，其中的沙崙智慧綠能科學城，更是關鍵，將為台南產業帶來升級轉型契機，不只是綠能科技，還要造鎮。未來沙崙智慧綠能科學城進駐只是踏出第一步，也必須提供良好的環境供廠商進駐，並與周圍的台南科學園區、高雄科學園區產業鏈結，建立以研發為中心的衛星產業聯盟。預期可望帶動綠能產業及自駕車及其零組件、量測、導航及控制設備製造業等發展。

經濟部能源局局長林全能表示，綠能科技示範場域今天上樑，代表工程進度順利，外界很快就可以看到全台灣首座綠能科技示範場域的全貌。沙崙智慧綠能科學城是經濟部配合「5+2產業創新計畫」中綠能科技最重要的項目之一，沙崙智慧綠能科學城結合了半徑45公里內30座產業科學工業園區，形成一處串連中央、地方、國營事業法人與學校的創新研發聚落，創造下一代新興綠能產業技術，是名符其實的台灣綠色矽谷。

工研院院長劉文雄表示，台灣98%能源倚賴進口，面對全球暖化威脅，要與大自然和諧共存，必須減少對化石燃料的依賴，發展綠能是最佳選項。綠能科技示範場域是台灣首座提供綠能技術，從研發測試、試量產、到驗證一條龍服務的科技聚落，這也是工研院不斷推動以市場為導向的研發見證，未來台灣最有競爭力的綠能科技都將誕生於此。

工研院綠能所所長胡耀祖表示，由工研院協助建置的綠能科技示範場域，已規劃三大試量產線。包括與台塑公司合作打造的新一代染料敏化試量產線，與茂迪合作之高效率矽異質接面太陽能電池，兩大產線將於今年進駐。至於與嘉隆實業協力開發的全智動化外轉子永磁無刷馬達模組產線，預估於2020年進駐。

沙崙智慧綠能學城綠能科技示範場域，已取得內政部核發之鑽石級綠建築及智慧建築候選證書，總共有5棟主要建築物，包含智慧綠社區、 實驗大樓、製程驗證場域、智慧停車場、能源中心暨展示中心等。其中智慧綠社區中的一座獨棟建築，將打造成零耗能建築，使用太陽光電搭配儲能系統，並將工研院研發的綠能技術融入永續環境設計中，以互動方式展現不同能源的使用效率，拉近使用者與產業技術的距離，推廣綠能產品及技術的使用。

沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域今舉行上樑，年底即可完工進駐。記者莊琇閔/攝影
沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域今舉行上樑，年底即可完工進駐。記者莊琇閔/攝影
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