農產品拓銷海外 經濟部助攻

2019-03-07 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



農產品為我國重要出口品項，為協助拓銷海外市場，經濟部今年規劃舉辦多項海外參展團，並且攜手海外百貨通路及超市辦理行銷活動。

經濟部貿易局指出，今年度將舉辦近30項海外參展團及拓銷活動，協助業者深化布局日本、越南、新加坡、馬來西亞、土耳其、美國、法國、中國大陸等市場，進入主要供應鏈。

在洽邀國外通路買主來來方面，貿易局規劃在國內各地舉辦14場次農產品採購洽談會，協助業者就近爭取接單機會，包括台南市6場、台中市5場、高雄市2場及台北市1場。

貿易局表示，首場洽談會已於2月14在台南市起跑，邀請香港一田超市通路商及其進口商來台，與南部地區逾50家業者洽談，3月12日也洽邀香港最大日系食品超市Aeon赴台南市，3月13、14日分別赴高雄市、台中市辦理採購政策說明會及洽談會，擴大來台採購效益。

此外，3月27、28日將邀請中國大陸上海City Shop、武漢超市等買主至台南市、台中市採購；4月16日邀請日本AEON超市至台南市採購、4月24日將在台南市舉辦「台南熱帶水果及其加工品國際採購日」，邀請各國蔬果買主及通路商包括美國大華超市、新加坡Prime超市、香港City’super、韓國等近30名來台洽談採購。

6月於台北國際食品展期間，邀請穆斯林買主及全球重要食品採購通路商來台，舉行「國際食品通路商採購大會」；8-9月辦理農產品展售會邀請國外買家至台南市採購；10月配合高雄國際食品展，在高雄市舉辦國際食品通路商採購大會。

貿易局表示，農產品是各縣市政府加強市場推廣項目，經濟部將與農委會密切合作，結合各縣市的需求及外貿協會的國際行銷能量，共同協助台灣優質農產品及相關業者拓展海外市場。