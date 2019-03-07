生醫產業營業額成長5.5% 蘇揆指示串連相關園區、產業

2019-03-07 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



科技部於今日院會中報告指出，2018年生醫產業營業額總體預估達新台幣5,141億元，整體成長率達5.5%，2018年度生醫產業民間投資額為552.64億元，投資案達133件。行政院長蘇貞昌裁示指出，新藥醫材等研發需要專法制定，新產業也需政府協助國內產業擴大市場，盼相關部會妥適運用，協同串聯新竹生醫園區、中部微創、南部醫材等一起加油。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述蘇貞昌於院會的裁示指出，「生醫」為5+2產業之一，其去年整體營業額5,141億，成長5.5%，成績非常亮麗，在國內外許可證取得也都有一定成長，且去年更加入「國際醫藥法規協會（ICH）」成為會員。

蘇貞昌表示，新藥醫材等研發需專法制訂，新的產業也需政府協助國內產業擴大市場。如去年剛開幕的國家生技研究園區，正是推動生醫產業非常重要的里程碑，盼相關部會妥適運用，協同串聯新竹生醫園區、中部微創、南部醫材等一起加油。

科技部在行政院會中就「生醫產業創新推動方案現況及執行績效」報告指出，科技部協同各部會推動，已在法規環境、產業聚落、協助拓銷、新興產業推動等方面獲得階段性成果。科技部也指出，我國廠商所開發共計6項新藥獲國際藥證，醫療器材產品共計49項高值醫材，獲得美國食品藥品監督管理局的FDA 510（K）上市核可。

科技部也強調，將持續強化推動生醫產業創新推動方案，如醫療器材專法制訂、細胞及基因治療、智慧醫療等新興生技醫藥相關法規、吸引國際資金投入產業、協助拓銷、擴大國產醫藥品市場規模等。

科技部也指出，他們也繼續整合創新聚落，橋接產學合作，搭配全方位加速器平台，加速新創育成，聚焦精準醫療、再生醫療、智慧醫療，挑戰下一波產業發展高峰。