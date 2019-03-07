楊金龍暗示 第一季央行利率不變

2019-03-07 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



央行總裁楊金龍今在立法院表示，我國利率決策也是看相關經濟數據指標，去年底沒有升息；若第一季與上一季預測的情況差不多，當然就沒有升息或降息的道理。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 中央銀行3月21日將舉行第一季理監事會議，制定最新利率政策。央行總裁楊金龍今天表示，我國利率決策也是看相關經濟數據指標，去年底沒有升息；若第一季與上一季預測的情況差不多，當然就沒有升息或降息的道理。由此推測，央行利率將維持不變。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。立委曾銘宗詢問有關中美貿易戰，美國利率決策，我國經濟成長率及最新利率決策等問題。

楊金龍答詢時表示，中美貿易戰中，有關貿易逆差問題，短期內應該可以解決，但國際補貼、智慧財產權保護等結構性的問題，將會持續延燒。結構性問題不是一朝一夕可解，貿易戰告一段落，會燒到科技、智財權及金融爭議，可能還會互相協議3、5年。

對於台灣今年經濟成長率能否保「2」，楊金龍表示，有兩個變數，如果今年貿易情況沒有惡化，以及全球經濟slow down的程度不會太嚴重，保二沒有多大問題。除非需求非常強勁、薪資大幅提高、油價大幅上漲到每桶100美元以上，CPI才可能突破2%。

去年美國升息4次，楊金龍表示，根據Fed理事談話，是否升息要根據經濟數據，目前並未排除升息一次或兩次的機會，但市場普遍認為今年不會升息，預期未來一年升息一次的機率只剩下5%。

至於台灣會不會升息或降息，是否有升息或降息的條件？楊金龍表示，台灣也是要看數據，包括貿易、物價展望，以及經濟成長等做判斷，3月21日理監事會議將會做決定。

針對金融帳持續流出，萬一爆發全球金融危機，國外產生金融大幅波動怎麼辦？楊金龍表示，恐會有資本損失，大家會賠錢。整體來看，台灣承受全球金融危機的能力是比較強的，這點外界可以放心；台灣承受全球經濟減速的影響比較大。