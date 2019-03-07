高雄要推自由經濟示範區 楊金龍：資金自由概念沒問題

2019-03-07 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜昨天表示，自由經濟示範區對高雄未來經濟發展很深遠，希望能夠繼續推動。今天立委詢問央行總裁楊金龍的看法，他表示，此構想非常好，要讓資金自由的概念沒問題，唯一要考慮的是洗錢防制問題。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委賴士葆表示，韓國瑜在工商協進會上發表，他要推國民黨失去政權前的自由經濟示範區，在示範區內的資金自由流動，透過國際金融業務分行（OBU）、國際證券分公司（OSU）與國際保險業務分公司（OIU）來提供服務，「大家要拼經濟不要拼政治」。

自由經濟示範區中資金流通將特別自由，賴士葆詢問楊金龍的看法，並提及過去國民黨在推自由經濟示範區時，民進黨特別針對此議題成立反對小組，當時的小組召集人就是現任行政院副院長陳其邁，要楊金龍「最好小心回答」。

楊金龍表示，要讓資金自由這個概念，沒有問題，但要注意洗錢防制。不清楚高雄推動的內容是什麼，如果是像OBU、OSU與OIU，其實機制已經存在。

自由經濟示範區是馬政府在2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被「冷凍」在立法院；雖然2015年立法院委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後，不了了之。

韓國瑜昨受邀出席工商協進會理監事會議，並以「南方崛起 高雄首富」為題發表專題演講，提出希望能推自由經濟示範區。晶華酒店董事長潘思亮也表態期待高雄可以重新推動自由經濟示範區，且租稅優惠比照新加坡，進而大幅提升外資對高雄投資意願。