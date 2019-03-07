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財、經兩部就實質投資項目達共識 產創條例拚14日拍板

2019-03-07 13:33經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

針對「產業創新條例草案」修法，行政院政務委員龔明鑫將邀集財政部、經濟部開會協調。...
針對「產業創新條例草案」修法，行政院政務委員龔明鑫將邀集財政部、經濟部開會協調。 聯合報系資料照
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對於「產業創新條例草案」修法，行政院昨邀財政部經濟部兩部研商有關保留盈餘實質可扣抵課稅的範圍，並達成共識對增加GDP有貢獻的項目，才能視為「實質投資」範圍，草案要求企業須先就此繳交5%營所稅，完成實質投資後再行退稅。據了解，該案已完成財、經兩部修法方向整合，只剩細部文字待整合，預計最快於14日進入行政院會討論、定案。

為了因應企業界的需求，行政院日前審查產創條例修正草案，新增的條款，讓企業若能進行實質投資，即可將保留盈餘的5%營所稅列為減除項目，以抵減課稅。

據了解，財政部認為保留盈餘須用於實質投資，要對經濟發展有實質助益，才得將5%課稅列減除項目，但不得用於炒房、炒股，此方向經濟部也表認同，但因財政部、經濟部一度對「實質投資」定義上你來我往，讓時程上未及於送入今日的行政院會討論。

為此，主責該案的政委龔明鑫邀集財政部、經濟部開會協調，並達成「實質投資」的範圍不能訂太寬，必須屬於固定資本形成、對增加GDP有助益的項目，始得視為「實質投資」範圍。

經濟部先前主張要將研發、人才培育列入「實質投資」範圍，在會議協調後，屬於經常門項目的人才培訓並未列入，而屬於資本門項目的廠房、營建工程、運輸工具、機器及設備、智慧財產及研究發展等，則決議列入可扣抵客睡的「實質投資」範圍。

據了解，在會議中也拍板此項目的執行作法，為企業未分配的盈餘須先行課徵5%營所稅，待企業完成實質投資後再予以退稅，此做法主要是希望敦促企業能儘速落實投資，避免企業任意提出投資規劃、先享受減稅好處後，卻遲不落實。

經濟部財政部營所稅
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