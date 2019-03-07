財、經兩部就實質投資項目達共識 產創條例拚14日拍板

2019-03-07 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



針對「產業創新條例草案」修法，行政院政務委員龔明鑫將邀集財政部、經濟部開會協調。 聯合報系資料照 分享 facebook 對於「產業創新條例草案」修法，行政院昨邀財政部、經濟部兩部研商有關保留盈餘實質可扣抵課稅的範圍，並達成共識對增加GDP有貢獻的項目，才能視為「實質投資」範圍，草案要求企業須先就此繳交5%營所稅，完成實質投資後再行退稅。據了解，該案已完成財、經兩部修法方向整合，只剩細部文字待整合，預計最快於14日進入行政院會討論、定案。

為了因應企業界的需求，行政院日前審查產創條例修正草案，新增的條款，讓企業若能進行實質投資，即可將保留盈餘的5%營所稅列為減除項目，以抵減課稅。

據了解，財政部認為保留盈餘須用於實質投資，要對經濟發展有實質助益，才得將5%課稅列減除項目，但不得用於炒房、炒股，此方向經濟部也表認同，但因財政部、經濟部一度對「實質投資」定義上你來我往，讓時程上未及於送入今日的行政院會討論。

為此，主責該案的政委龔明鑫邀集財政部、經濟部開會協調，並達成「實質投資」的範圍不能訂太寬，必須屬於固定資本形成、對增加GDP有助益的項目，始得視為「實質投資」範圍。

經濟部先前主張要將研發、人才培育列入「實質投資」範圍，在會議協調後，屬於經常門項目的人才培訓並未列入，而屬於資本門項目的廠房、營建工程、運輸工具、機器及設備、智慧財產及研究發展等，則決議列入可扣抵客睡的「實質投資」範圍。

據了解，在會議中也拍板此項目的執行作法，為企業未分配的盈餘須先行課徵5%營所稅，待企業完成實質投資後再予以退稅，此做法主要是希望敦促企業能儘速落實投資，避免企業任意提出投資規劃、先享受減稅好處後，卻遲不落實。