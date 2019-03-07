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經濟解析／新台幣該升or貶？從立委拍桌看央行總裁兩難

2019-03-07 12:38經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行總裁的兩難，從立法院的立委質詢，就能窺知一二。在今（7）日的財委會上，立委分成兩派，有立委要央行啟動防禦性貶值，或宣布降息，展現央行扶植經濟成長的誠意；但另一派立委則是大力促成海外資金回台投資，並認為此舉可讓台灣擺脫長期低利率困境，央行貼放利率也可結束凍漲，新台幣匯率也可適度升值。

今日央行業務報告上，立委輪番上陣，要上任剛滿周年的楊金龍，把貨幣政策與國際金融市場「說清楚、講明白」，期間還有立委拍桌、飆高音，讓現場氣氛一度凝結。

立委們質詢立場相當分歧，有人認為新台幣匯率應該啟動防禦性貶值，以增加出口競爭力，但也有立委認為政府大力推動海外資金回台投資，有助台灣擺脫長期低利率、新台幣匯率也可適度升值。

新台幣匯率該升還是貶？沒有標準答案。因為「順了姑意，就逆了嫂意」，所以央行前總裁彭淮南曾說過，新台幣匯率是雙面刃，貶值對出口有利，卻對進口不利，還對不起「沉默的大眾」。

多年來，工具機業者屢屢呼籲央行讓新台幣匯率貶值，彭淮南曾舉例說：「新台幣匯率如對美元貶值1%，工具機業者出口所得美元，換算新台幣收益就增加1%，但中油購油、1500萬機車族每次加油，就得增加1%油錢，不該為了工具機業者，犧牲了沈默的大眾的權利。」

說穿了，新台幣匯率的價格多少才是合宜，除了順應國際金融情勢維持彈性外，由外匯市場供需決定，確實是比較合宜的做法，但這樣的說法，卻被立委認為央行「毫無作為」。

有立委就當場拍桌，認為楊金龍在貨幣政策執行上不夠「鴿」，並未像日本或中國大陸，藉由釋出資金、放水養魚，大力扶植經濟成長。

站在另一方的立委則認為，政府引導台商資金回流，對經濟成長有顯著的幫助，屆時，台灣也可能揮別長期低利率時代，結束貼放利率逾11季的凍漲。

對於立委的質詢，楊金龍的看法是，依照目前的經濟狀況，我國貨幣政策還是維持適度寬鬆。

也就是說，台灣經濟成長率還有2%以上的水準，並未爛到需要調降利率，但要說好，也沒好到足以支撐升息，況且，就連經濟成長表現優於主要國家的美國，調升利率的步伐都已經慢慢停了下來，台灣央行此時根本缺乏調漲利率的條件，利率凍漲，似乎是唯一的選擇。

楊金龍今日把話說得很白，如果政府推動資金回流，而這些回流的資金也確實投入實質經濟，而不單純炒房、炒股，讓台灣投資能夠增加，經濟成長率攀升到一定程度，民眾就能調高薪資，物價也會隨之上漲，那麼，台灣的利率自然也會跟著調升；但是，資金回來如果集中且龐大，可能會讓新台幣匯率急速升值，不利金融穩定，但若為分散匯入，對新台幣匯率的衝擊就會比較低。

央行總裁的兩難，就是顧此失彼，必須審慎權衡得失。所以，當立委問楊金龍，為自己上任一周年的成績打幾分？楊金龍低調回應：「我希望市場能給我及格的分數。」

身為央行總裁，總體經濟決策動見觀瞻，升息就讓貸款族負擔增加，降息則讓存款族荷包縮水，新台幣升值讓出口商報價競爭力下滑，貶值則讓國人購買力變差，央行總裁的職責，註定無法獲得所有的掌聲。

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