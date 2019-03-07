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中油為維持亞鄰最低價 2月自行吸收3.4億元

2019-03-07 12:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因石油輸出國組織（OPEC）落實減產協議，中油公司依浮動油價機制計算，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下周汽油零售價格每公升約調漲1.1元、柴油價格不予調整，實際調整金額將於3月10日（周日）中午12時公布於中油全球資訊網暨經濟部網站。

不過，受亞鄰最低價抑制油價漲幅，估中油將有可能不調整下周汽油價格，並將再自行吸收1.65億元。

中油表示，自2月11日起至2月28日，中油油價便遇到了亞鄰最低價問題，這段期間則是已經吸收了約3億4,400萬元。

建議民眾可視實際使用需求加油，因為為了維持亞洲鄰國最低價，前幾周就曾發生汽油每公升原本應調漲0.8元，但實際卻是調降0.1元，令不少趕著提前排隊加油的民眾大罵，其中原因，就出在中油為了維持亞洲鄰國最低價。

這是因為中油在2007年訂定油價公式時，就有加入一條維持亞洲鄰國（日本、韓國、香港）最低價的條件，由於過去台灣的油價比起鄰國少一截，很少碰到類似狀況。

依浮動油價機制計算，累算至3月6日之7D3B周均價為65.26美元，較上周65.48下跌0.22美元，新台幣兌美元匯率30.843較上周30.784貶值0.059元。

不過，由於石油輸出國組織（OPEC）落實減產協議，可能導致油價上漲，但近期美國原油庫存增加、美國原油產量維持歷史新高、利比亞3月原油產量回升等因素，也可能使得油價有下跌空間。

但，若預估調漲幅度不變，調整後的下周汽油參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.5元。

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