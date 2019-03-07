電動機車買氣激增 經部：補助擬再加碼且提前

2019-03-07 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



圖為電動機車的電池交換站。 聯合報系資料照 分享 facebook 電動機車買氣激增，現在傳出4億元補助預算恐撐不到下半年。對此，經濟部官員表示，會視銷售情形，擬再向行政院爭取預算。去年是於第4季再爭取加碼3億元預算，今年可能會提前。

現在一台電動機車動輒要價7、8萬元，不過政府和各縣市都有加碼補助，但是今年經濟部工業局針對電動機車的補助款，只編列4億元，若以一台電動機車工業局直接補助1萬元計算，截至3月3日已補助1.3萬輛，補助款截至目前為止已用了1億多，如果以每個月，6,000、7,000台的量能來看，最快6月前，補助款預就可能會見底。

對此，工業局副局長游振偉指出，隨著環保意識提升，現在電動機車的買氣越來越好，也是一種新趨勢，但今年編列的補助預算，只有4億元，目前已用掉1億多，工業局會密切觀察後續市場情況，並進行電動機車推動情形報告，並會事先進行補助款不足的評估，擬再向行政院爭取額外的經費來支持。

游振偉指出，去年的電動車補助預算是3.4億元，但去年第4季經濟部工業局則是再向行政院爭取由石油基金增加3億元經費，若市場反應持續熱絡，且國人有需求，今年的加碼作業有可能會提前。

電動機車市場蓬勃發展，產業間同業及異業間的策略結盟趨勢明顯，在這種產業良性競爭下，游振偉表示，這將有助於行政院力推機車全面電動化政策，且會激勵產業轉型。

目前中央補助重型等級與輕型等級每輛補助10,000元，小型輕型等級每輛補助7,200元，電動機車所使用的電池芯及其負極材料、電解液、銅箔均為國內產製者，每輛額外補助2,000元。

只是，隨著一系列家電補助方案出爐，是否也可能壓縮到政府針對電動機車的補助，則有待後續觀察。