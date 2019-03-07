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生醫產業去年營業額5,141億元 年增5.5%

2019-03-07 11:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

科技部今（7）日在行政院會報告生醫產業創新推動情況，透過相關部會戮力推動，在法規環境、產業聚落、協助拓銷、新興產業推動等方面獲得階段性成果，去年生醫產業的營業額預估達5,141億元，整體成長率為5.5%。

科技部指出，去年生醫產業民間投資額為552.64億元，投資案更達133件，有效帶動國內資本投資的成長。我國廠商所開發共計六項新藥獲得了國際藥證，醫療器材產品共計49項高值醫材獲得美國食品藥品監督管理局的FDA 510（K）上市核可，展現台灣生醫產業創新推動的成果。

科技部盤點年度重要工作成果，包括去年生醫產業營業額預估可達5,141億元，其中，醫療器材營業額預估達1,592億元、年增8.8%；製藥產業預估達813億元、年增1.5%；應用生技預估達1,030億元、年增4.5%；健康福祉預估達1,706億元、年增5.0%。

截至去年12月底，我國研發中新藥於國內、外進行臨床的項目共計295項（新增53項），其中獲美國FDA許可進入臨床試驗計有171項（新增37項）。

科技部表示，去年台灣正式成為International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use （ICH）會員，在醫藥法規可與國際同步，也可參與醫藥訂定，對台灣醫藥水準、產業發展都有正面意義。

此外，2017年6月修正「科學技術基本法」第6條及第17條，使學研機構處分技術股更具彈性，提高學研機構技術移轉意願及效益，鼓勵學研成果產業化。

至於2017年1月修正「生技新藥產業發展條例」，放寬高風險醫材認定範圍及新增新興生技醫藥產品。截至今年2月底，新增13家，18項產品因修法而受恵，其中高風險醫材有七家九項；精準醫療有一家二項；細胞治療有五家七項。

科技部強調，生醫方案的成果是各相關部會共同努力的，在行政院的指導下持續強化推動生醫產業創新推動方案，例如醫療器材專法制訂、新興生技醫藥相關法規、吸引國際資金投入產業、協助拓銷、擴大國產醫藥品市場規模等，並整合創新聚落，橋接產學合作，搭配全方位加速器平台，加速新創育成；聚焦精準醫療、再生醫療、智慧醫療，挑戰下一波產業發展的高峰。

科技部生技
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