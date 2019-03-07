政府推10兆海外資金返台助解決低利問題？楊金龍這麼說

2019-03-07 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍今（7）日在立法院報告時指出，若海外資金返台，並投入實體經濟，進而帶動薪資上漲、失業率下降，台灣投資與生產力能夠增加，當然這些都是好事；若投資增加，使經濟成長到一定程度，民眾薪資增加帶動物價上漲，央行利率也會隨之調升。

政府大力推動海外資金返台投資，立委余宛如詢問，若10兆元海外資金返台，並投入實體經濟，台灣GDP是否有機會上看3%、4%甚至5%？

對於余宛如所說台灣在海外的資金有10兆元，楊金龍說：「我沒辦法掌握這個數據。」但若資金真的進來，且投入實體經濟，會對經濟成長有顯著的幫忙。

余宛如追問，如此一來，台灣是否有可能揮別低利率時代、貼放利率結束連續逾11季的凍漲？

楊金龍回應，如果投資能夠長期穩定增加，使經濟成長率成長到一定程度，民眾薪資提高，進而帶動物價上漲，利率自然也會跟著提升。

不過，境外資金大量流入，是否可能導致新台幣匯率急升，不利金融穩定？楊金龍表示，若資金匯入，非常集中且龐大，新台幣匯率就會急升，但若是有秩序且分散，對新台幣匯率的衝擊就會比較和緩。

楊金龍表示，海外資金返台，必須先經過兩道關卡，首先是財政部，其次是經濟部，財政部、經濟部能充分掌握資金流入狀況，也許就能做一些安排，讓資金流入比較分散，不至於過於集中，降低對新台幣匯率的衝擊，這就是央行希望能做到的事。