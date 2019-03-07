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悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

很多人不知道！這種情形六、日上班都沒有加班費

2019-03-07 10:53經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

交通部長林佳龍因應農民要求，希望物流業周日也能配送蔬果，引發物流業員工不滿，回嗆「物流業人員就不用休假嗎？」其實，大家只要搞清楚例假與休息日差別，知道如何排假，物流業員工既能享有周休二日、周日也有人送貨，一點也不難。

勞基法前年為了落實周休二日，大動干戈修法，提出「一例一休」達到周休二日目的，也就是每周中有一天為「例假日」，一天為「休息日」，其中例假日不能出勤，休息日則可經協商讓勞工出勤，但要付高額加班費

由於多數事業單位周休二日都是排在周六、日，很多老闆、勞工根深蒂固以為周六就是休息日、周日是例假日，很多誤會就從此延伸，有理說不清。

事實上，「一例一休」雖是法定原則，但實施方式可以千百種，只要勞雇以每七日為一周期，共同協商找出其中一天為休息日、一天為例假日，即符合規定，並未限制只能安排在周六、日。

例如很多媒體因為新聞全年無休，媒體記者的周休二日可能是周五、六，或者是周日、一，甚至也有人排休周五、周日，或是周三、五都可以。也就是說，雇主可以根據產業營運特性，以及勞工個人需求共同約定，休息日與例假到底是那一天，並無強制規定。

舉例而言，物流業或一般餐飲服務業，因為假日屬於消費人潮高峰，可與員工約定周休二日其中一天是店休那一天，可能是周一、周二或周五，至於另一天則可由員工自選，一樣可以是周間，如此就所有員工都可以在周六、日正常上班，雇主也不用付加班費。

雖然每周休息日、例假，由勞雇雙方約定。不過約定後，雇主就不得再任意調整例假及休息日的日期，如果有調整的需要，必須經過與勞工協商合意才能變更。

老闆跟勞工要注意的是，「休息日」與「例假」的差別，例假屬於強制性規定，就是要中斷勞工連續多天工作，保護其身心健康，因此勞基法規定，雇主不得任意剝奪勞工例假權益，只有勞動基準法第40條所列「天災、事變或突發事件」極特殊狀況，才能徵得勞工同意工作。如果不是上述極特殊狀況，即使勞工同意上班，雇主也不可讓勞工在例假日工作。

至於「休息日」上班，規定較為彈性，只要不違反七休一，就可徵得勞工同意後於休息日上班，惟休息日上班屬加班，當初修法為「以價制量」，因此特別修改休息日加班費給付標準，勞工若在休息日出勤，雇主要支付較高加班費，

根據勞基法規定，休息日出勤，前2小時再加給1又3分之1以上，超過2小時者，另再加給1又3分之2以上之規定。此外，休息日出勤的工時，屬於加班工時，必須計入每月加班時數上限46小時。

報系資料照
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製表：陳素玲
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加班費周休二日勞基法
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