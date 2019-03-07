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國發會新人事 國土處長由台南市府參事彭紹博接任

2019-03-07 10:31經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台南市政府參事彭紹博接任國土處長。 聯合報系資料照／記者吳政修攝影
台南市政府參事彭紹博接任國土處長。 聯合報系資料照／記者吳政修攝影
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國發會國土區域離島發展處前處長郭翡玉日前升任副主委，行政院今（7）日核定，國土處長懸缺由台南市政府參事彭紹博接任。國發會主委陳美伶期勉，彭紹博能秉持工作專業及團隊合作精神，全力推動國發會三大旗艦策略，以及重大經建計畫審議業務。

國發會表示，彭紹博現年53歲，國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士，1993年公務人員高等考試二級考試水利工程科及格，曾任行政院經濟建設委員會技正；台南縣政府城鄉局、建設局、交通觀光局、工務局副局長、水利處處長；台南市政府水利局副局長、局長，並曾獲選2005年台南縣模範公務人員、2012年度水利績優貢獻獎。

陳美伶期勉，彭紹博接任國土處長後，能秉持以往在中央及地方政府工作專業及團隊合作精神，全力推動國發會三大旗艦策略，以及重大經建計畫審議業務。

為了台灣日趨嚴重的高齡少子化、人口過度集中大都會與鄉村發展失衡等重大課題，國發會今年致力推動「三大旗艦」重點工作，包括地方創生、雙語國家及智慧政府。

此外，國發會也提出「五路齊發」計畫，包括優化新創投資經營環境及推動行動支付、新經濟移民法立法、強化落實「歡迎台商回台投資行動方案」、持續法規鬆綁排除投資經營障礙、活化中興新村找回昔日風華等，藉此因應美中貿易糾紛影響全球經濟景氣、國內經濟成長動能趨緩等困境。

國發會陳美伶
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