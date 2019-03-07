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楊金龍露口風：3月21日理監事會議不會升降息

2019-03-07 10:22經濟日報 記者陳美君╱即時報導

央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
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中央銀行總裁楊金龍今（7）日赴立法院財委會進行業務報告，他在接受立委曾銘宗質詢時透露，3月21日央行將舉行理監事會議，決定今年第2季的貨幣政策基調，至於是否會升息降息，楊金龍回應：「去年底我們沒有升息，如果第1季的經濟數據與上季差不多，當然也沒有升息或降息道理」。

近期國內外經濟數據表現不佳，市場解讀，楊金龍已經提前釋放央行21日貼放利率將按兵不動的訊息。

曾銘宗今日詢問楊金龍，美中貿易戰短期內是否會結束，還是持續延燒？楊金龍回應，「就貿易逆差問題，短期內可以解決，但結構性的問題，例如國際補貼、智慧財產權保護將持續相互協議。」

曾銘宗追問：「會延燒多久？」楊金龍回答，結構性問題、智財權保護真正要做應該也不是很長，沒辦法準確預估，可能會是三、五年。

對於台灣今年經濟成長率能否保「2」，楊金龍表示，理論上不會有問題，但有兩個變數，那就是今年貿易情況沒有惡化，以及全球經濟slow down的速度不會太嚴重。

楊金龍表示，去年底預測2.33%，最新數據3月21日會再評估，1月多主計總處預估今年經濟成長率為2.27%。

至於今年物價指數是否會突破2%，楊金龍認為不會，除非需求非常強勁、薪資大幅提高、油價大幅上漲，目前每桶65美元的油價要上漲到何種程度，CPI才可能突破2%，楊金龍表示，沒有準確去計算，但「可能要到100美元以上」。

至於去年升息四次的美國，今年會升息幾次，楊金龍表示，根據Fed理事談話與經濟數據，目前並未排除升息一次或兩次的機會，但市場反映，普遍認為今年不會升息，市場目前認為不會升息，未來一年升息一次的機率只剩下5%。

曾銘宗詢問，台灣未來一年會維持現狀，還是轉向降息，楊金龍回應，央行升息將看數據，包括貿易、物價、經濟成長做判斷，「3月21日我們會做決定。」

楊金龍表示，以去年底預測的情況，央行沒有升息，今年第1季若跟上季差不多 ，當然也沒有升息或降息的道理。

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