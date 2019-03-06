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觀宏專案旅客集體脫逃　蘇貞昌指示檢視其他國家案例

2019-03-06 21:24經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院長蘇貞昌今日在治安會報中表示，他本人主持治安會報，該會報不能僅著重數據或流於形式主義，各機關需展現決心及態度，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感。對於先前「觀宏專案」發生外籍旅客集體脫逃，他也指示相關部會檢視其他國家相關案例、積極提出解決方法，避免重蹈覆徹。

蘇貞昌今日主持「108年第1次治安會報」，邀集法務部、內政部、警政署，針對近期治安議題進行討論。蘇貞昌針對近期發生的嚴重治安事件，指示內政部警政署要求各轄區主管及同仁，確實做好治安維護及毒品防制等工作，以維護社會秩序。

蘇貞昌在聽取完交通部觀光局「外籍旅客集體脫團事件檢討改善及策進作為」報告後，表示「觀宏專案」是政府推動的新南向政策，他指示相關部會藉由檢視其他國家的相關案例，迅速改善作業程序，積極提出解決方法，避免重蹈覆轍，並持續延攬東南亞旅行團來台觀光。

蘇貞昌也特別指示交通部觀光局，與內政部移民署及警政署等相關單位加強橫向聯繫，必要時請政委張景森督導跨部會協商，盼勿因單一事件影響台灣開發新南向客源的努力，我國十分歡迎各國觀光客來台。

對於近期即將舉行的立委補選，蘇貞昌也指示法務部、內政部與警政署加強查賄。蘇貞昌也在聽取內政部警政署「網路號召偶發性聚眾之處置作為」報告後，表示針對聚眾鬥毆，已指示政委羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，盼儘速擬具草案陳報行政院。

蘇貞昌內政部觀光
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