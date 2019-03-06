女性Airbnb房東 去年大賺12億元

2019-03-06 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



歡慶國際婦女節，全球旅宿平台Airbnb今（6）日公布全球與台灣地區女性房東社群相關數據。根據世界銀行和世界旅遊組織聯合發佈的報告指出，相較於其他行業，旅遊業在鼓勵女性參與就業、創業和發揮領導作用上，能提供更多機會。

該報告還指出，Airbnb等共享經濟平台也是性別平等的重要促成者。以Airbnb為代表的線上平台擴展了傳統旅遊業的深度和廣度，惠及更多的人群，女性是其中最具代表性的一個受益群體。

回顧2018年，對Airbnb台灣女性房東來說，絕對是豐收的一年。據統計，台灣女性房東去年總計賺進超過新台幣12億元的訂房收入。作為台灣Airbnb房東社群的成長主力，女性房東人數也於去年首度突破6千人，占全台房東人數的54%。

以個別房東來看，每位女性房東透過Airbnb平台創造的收入中位數達到新台幣五萬四千元。透過共享經濟帶來的獨立自主，她們可以實質提升生活品質，甚至將這筆收入轉投資來發展副業及人生夢想。

同樣身為女性，Airbnb台灣及香港公共政策總監蔡文宜對此表示：「台灣Airbnb女性房東人數一直以來穩定成長，並已成為房東社群中不容忽視的強大力量。透過Airbnb開創的共享新經濟模式與科技服務，台灣乃至於全球女性皆能在繁忙的生活與多元的角色中，以更靈活的方式賺取額外收入，並提升生活品質。我們期望在2019年能看到更多台灣女性加入Airbnb平台，成為探索生涯不同可能的微型創業家。」