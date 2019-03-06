通關專屬憑證費大降 法人855元、個人465元

2019-03-06 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



通關專屬憑證費大幅調降，財政部公告「通關專屬憑證」收費標準，即日起實施。法人通關專屬憑證費每案由過去的2,000元調降為855元，個人通關專屬憑證費每案則由過去的2,000元調降為465元。

財政部表示，受惠產業包含報關業、運輸業、倉儲業和報驗業。

財政部關務署官員今（6）日解釋，過去通關專屬憑證費用是由關貿網路公司代為收取，即日起改由關務署收取，關務署是本著規費法的精神，以成本回收為原則計算費用，因此，可以大幅降價。

官員指出，個人通關專屬憑證適用對象是報關業者的專責人員，臨櫃申辦個人通關專屬憑證得以一張申請表單申辦多案，但收費以案數計算。

至於法人通關專屬憑證適用對象為執關業、運輸業、倉儲業和報驗業。

官員說，過去沒有關港貿單一窗口，因此不論是法人還是個人的通關專屬憑證費都是由關貿網路公司代為收到，直到2013年才成立關港貿單一窗口，而既然已有單一窗口、整合平台，關務署就收回自己收取費用。

根據規定，參與業者使用關港貿單一窗口申辦貨物通關、航港、貿易簽審、檢驗及檢疫業務，應以憑證提出註冊申請。

憑證限以政府憑證管理中心簽發的政府憑證、內政部憑證管理中心簽發的自然人憑證、經濟部工商憑證管理中心簽發的工商憑證、組織及團體憑證管理中心簽發的組織及團體憑證。

此外，以電子資料傳輸方式連線關港貿單一窗口申辦者，除得使用前項憑證提出註冊申請外，亦得以通關專屬憑證為之。