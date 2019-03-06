實價登錄2.0推不動 內政部：尊重立法院審議

2019-03-06 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部去年將「實價登錄2.0版」修正草案送進立法院審議，迄今卻尚未排審，據傳是因建商、代銷業者強力反對，官員更傾向撤下爭議法條，引來民間團體批評。內政部今（6）日強調，將持續蒐集各界意見並供立法院參考，尊重審議結果。

巢運、OURs都市改革組織等公民團體等公民團體今日上午舉行記者會表示，蔡英文總統於2016年競選時提出「房屋市場資訊透明，以實價課稅讓房價合理化」，而落實此一政見規劃的「實價登錄2.0」已於去年5月送入立法院審議，但近日卻傳出房產界反對修法內容，內政部傾向先將核心內容撤下。

公民團體向蔡政府呼籲，展現「辣台妹」本色，積極解決台灣房市資訊不透明的沉痾，立法院應盡速排審相關法案，行政院也應澄清自廢武功的傳聞。

對此，內政部表達逐步推動制度精進的期望，並且尊重立法院對於相關法案審議結果，各界建議均會納入後續參與法案審議的通盤考量。

內政部指出，不動產成交案件實際資訊申報登錄制度自2012年8月1日施行後，已經成為我國不動產市場交易資訊最重要的來源，是市場透明健全最關鍵的基礎。為了精進制度，提供更為即時、透明、正確的交易資訊，內政部陸續辦理相關法律修法作業。

內政部表示，相關公民團體對於不動產交易資訊更加透明提出建議，外界也對於揭露完整門牌、預售屋申報範圍擴大及時機提前等本次修法重點，仍有實務作業上的疑慮與擔憂，為期修法作業更加周全，內政部將持續蒐集各界意見，提供立法院於審議法案時參考，並尊重立法院審議結果。