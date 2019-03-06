耕興2月營收2.1億元 近五年同期新低

2019-03-06 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



檢測廠商耕興（6146）今日公告2月營收約為2.1億元，較今年1月營收2.37億元下滑，月衰退11.4%，較去年同期2.2億元，年衰退4.6%，是近五年同期新低。

耕興先前2月營收低檔是在2014年2月單月營收的2.01億元水準。耕興累計今年前二月營收約為4.47億元，年衰退0.04%。