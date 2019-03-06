親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

耕興2月營收2.1億元 近五年同期新低

2019-03-06 16:56經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

檢測廠商耕興（6146）今日公告2月營收約為2.1億元，較今年1月營收2.37億元下滑，月衰退11.4%，較去年同期2.2億元，年衰退4.6%，是近五年同期新低。

耕興先前2月營收低檔是在2014年2月單月營收的2.01億元水準。耕興累計今年前二月營收約為4.47億元，年衰退0.04%。

營收
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

5+2徵才列車將啟動 首場薪資上看10萬元

2019-03-06 15:19

經長：2025年電價估漲到三成三「是最大值」

2019-03-06 14:43

產創大減稅！稅損逾200億 保留盈餘稅幾乎免了

2019-03-06 14:43

IR投資人關係成資本市場最佳溝通者 開啟公司與投資人的第一線

2019-03-06 12:08

台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價

2019-03-06 10:39

六年後電價飆漲三成三 沈榮津：這已是估算最大值

2019-03-06 09:47

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

投資率 將攀五年高點

2019-03-06 00:43

工商團體籲政府降稅

2019-03-06 00:41

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

龔明鑫：電價估算 未必實際反映

2019-03-05 23:36

台經院：製造業景氣 連3藍燈

2019-03-05 23:35

國發會主委 樂觀台灣投資率

2019-03-05 23:34

貿易協議重創出口？ 經部持保留看法

2019-03-05 23:34

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

6年後電價成本大幅上漲 江宜樺：面臨缺電限電及空汙

2019-03-05 21:08

摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資

2019-03-05 19:18

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

第二季製造業徵才 較去年同期減4000人

2019-03-05 14:43

1月收益衝上1141億 勞動基金規模破4兆

2019-03-05 14:43

台經院：陸經濟若不好 連帶衝擊台灣

2019-03-05 14:42

台經院：製造業景氣燈號連3藍 但衰退幅度縮小

2019-03-05 13:14

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59

近四成員工將退休…留才 外包 自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 12:09

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:38

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長

2019-03-05 19:34

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

三角貿易課稅 有兩種方式

2019-03-05 23:59

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行

2019-03-05 17:49

家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板

2019-03-06 02:19

台版餘額寶正式起跑 金管會同意公會自律規範了

2019-03-05 19:43

摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資

2019-03-05 19:18

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價

2019-03-06 10:39

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top