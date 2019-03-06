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5+2徵才列車將啟動 首場薪資上看10萬元

2019-03-06 15:19經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

政府力推「5+2產業創新計畫」，加速產業升級轉型，藉此帶動新投資。 聯合報系資料...
政府力推「5+2產業創新計畫」，加速產業升級轉型，藉此帶動新投資。 聯合報系資料照片
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經濟部為協助5+2產業發展，近日即將推出巡迴全台的徵才博覽會，預估釋出上萬職缺。其中，首場活動3月9日將在桃園登場，包括台達電、仁寶、日月光等大廠都會共襄盛舉，部分職缺薪資可達10萬元。

經濟部指出，因應產業需求，企業除了致力培訓內部人才，也開始積極對外招手。

根據人力銀行資料數據統計，去年5+2產業業者平均每月有8,323家刊登職缺需求，需求量為56,500人。從人才需求類別觀察，以專業人才需求占比最高，達到56.7%，顯見5+2產業創新相關業者求才若渴。

首場5+2徵才博覽會將在3月9日於桃園展演中心藝文廣場啟動，經濟部表示，桃園為亞洲‧矽谷重要示範場域，桃竹苗區域也是我國IoT相關產業重要聚落，故與桃園市政府攜手合作，並以「亞洲．矽谷在桃園」為活動主軸。

經濟部指出，該場次徵才博覽會已經匯集百家以上廠商，釋出超過2,000個以上的工作機會，包括台達電、仁寶、日月光等桃園等大廠都會在現場設攤，提供包括電子、製程、軟體相關工程師等職缺，部分職缺薪資可達10萬元。

此外，當日也將展出多項5+2產業創新成果，包括東貝光電現場展示人音智慧照明應用，可以透過手機APP語音控制；經緯航太展示無人機，該公司已將無人機應用在農藥噴灑作業，不僅節省人力，還可透過雲端數據管理調整用藥比例，提供朔源追蹤資訊。

為便民眾參與徵才博覽會，經濟部當天上午9時至14時，在台鐵桃園站及高鐵桃園站安排專車來回接駁，整點發車，歡迎求職者運用。若想了解工作職缺，可事先連結活動官網查看詳細資訊。

經濟部產業徵才博覽會各場次預計辦理時間及地點如下：

1. 亞洲‧矽谷產業在桃園：3月9日（六） ／桃園展演中心藝文廣場

2. 循環經濟與國防產業在高雄：4月13日（六）／高雄楠梓加工出口區莊敬堂

3. 5+2暨生技醫藥產業在台北：4月20日（六） ／台北南港展覽館1館K區

4. 綠能科技產業在台南：4月27日（六）／台糖嘉年華購物中心

5. 智慧機械產業在台中：5月4日（六）／大台中國際會展中心A區

經濟部徵才
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