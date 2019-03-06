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消費者貸款餘額續增 購置住宅規模直逼7兆元

2019-03-06 15:15經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

主計總處發布國情統計通報指出，根據中央銀行統計，近年消費者貸款餘額持續升高，去年4月底消費者貸款餘額首度突破8兆元，12月底續升至8.3兆元，較2017年底增加4.4％。其中，仍以購置住宅貸款為最大宗，規模直逼7兆元，比重也升至84%。

主計總處說明，消費者貸款是指金融機構承作以購置住宅與消費性支出等用途的個人貸款。

根據統計，近年消費者貸款餘額持續升高，並於2013年底突破7兆元，去年4月底則突破8兆元大關，12月底持續攀升至8.3兆元，較2017年底增加4.4%。

觀察消費者貸款業務，向來以購置住宅貸款為主，規模由2011年底5.3兆元增至去年12月底6.97兆元，較2017年底增加5%，占消費者貸款餘額比重也升至84%；若從央行公布的今年1月數據，購置住宅貸款已經升至6兆9,948億元。

央行官員指出，若從近來買賣移轉棟數來看，房市交易確實稍有回溫，但相較於往年的熱絡情勢，仍然不可同日而語。

另一方面，去年底汽車貸款1,405億元，年增5.6%，也是成長幅度相對顯著的類別。

官員解釋，除了因為車商祭出年終優惠，受到舊車換新車可享折扣等政策激勵效果，也會吸引消費者的買氣；至於房屋修繕貸款，則因政府嚴控濫用，持續從嚴審查申貸作業，規模降至917億元，年減19.2％。

官員表示，由於房屋修繕貸款需要先附上單據，審核程序較為繁瑣，加上當前利率偏低，民眾如果需款孔急，也會利用其他途徑借款。

央行
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