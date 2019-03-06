大陸降低企業稅負 台商宜做好自身稅務評估

2019-03-06 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為因應中美貿易戰對大陸經濟的影響，大陸國務院總理李克強宣布，製造業等稅率由16％降至13％；交通運輸、建築業等由10％降至9％。另外，也將同時降低五險一金的繳費比率，以降低企業的人事負擔。會計師提醒，台商清算前一定要先做好自身稅務評估。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良分析，大陸為因應自身經濟快速發展，不斷在進行租稅改革，從先前的營業稅改增值稅、增值稅降稅、國地稅合一到去年的個人所得稅制大幅翻修，都是持續性的稅改政策，而基本上稅改延續的脈絡都是降低企業與個人的稅務負擔，目的在促進企業投資與個人消費。

段士良認為，這次兩會期間，大陸再度宣示降低企業稅負與五險一金負擔，應是面對中美貿易戰下外商投資滯步以及可能連帶影響的民間消費信心所開的藥方。

尤其，美國要求中國對人民幣匯率作出貢獻，大陸政府對抗景氣波動的貨幣政策勢必受限，在未來中美對抗的大環境下，降稅這類的財政政策應是大陸政府最好用的工具。

段士良表示，大陸政府在去年中美貿易戰升溫後，地方稅局確實友善了不少，整體查稅的情況較先前緩和許多，但是面對已經決定出走的企業，在清算時就必須先經過稅局這一關，稅局會先把最近三年的稅查過一遍，如果有轉讓定價的問題更會往前追查十年，有不少台商企業公司關不掉都是卡在查稅這一關。

段士良建議，台商清算前一定要先做好自身稅務評估，貿然進行清算可能會要花更多的成本與時間才能關掉公司。