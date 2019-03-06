管理租賃車條文 Uber籲政府重新考量

2019-03-06 14:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Uber 今（6）日舉行記者會，呼籲交通部重新考量於2月21日公布的小客車租賃業與資訊科技平台合作的條文修正規範（簡稱「 103條之1運管新規」），此規範於預告之後進入60天諮商期。一旦實行，新的運管規則將嚴重衝擊租賃業者的發展、威脅1萬名Uber平台代僱駕駛及其家庭的生計，同時也限制了台灣300萬名Uber平台使用者的自由選擇權益。

Uber指出，交通部所提出的租賃業運管規範修正包含租賃業與平台業者合作「起租至少為一小時，並不得以優惠或折扣名義規避」，然而，大部分的行程多為一小時以內，以及「不得巡迴攬客」，要求租賃車在每趟行程結束後必須返回車行才能再出發接案，這些修訂看似照顧了台灣的計程車產業。

而這個規範的立意可能會獲得部分人支持，但規範本身違反競爭、危害租賃駕駛生計，並且扼殺了創新。

為了找到對各方都能贏的解決方案，Uber 認為 「網約多元小客車」方案是可以研擬的方向，讓消費者都可以透過 App 叫計程車或是租賃車，而這也是全球有數百萬Uber支持者喜愛的叫車方式。Uber認為這個方向可以讓計程車、租賃車業者和駕駛都可以用科技、而乘客也有選擇的多贏局面。