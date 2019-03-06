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《產業條例》明送政院 業界喊投資抵減增10個百分點

2019-03-06 13:14經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

《產業創新條例》修正案預定明（7）日送行政院會提案，維持目前研發投資抵減稅率不變。工商協進會理事長林伯豐今（6）日表示，政府應擴大研發投資抵減比例，分別為當年度25%、三年內20％。這比經濟部版本還要高出5個百分點，比現行高出10個百分點。

工商協進會今舉行「第25屆第4次理監事聯席會議」，林伯豐表示，今年國內外經濟充滿不確定性，呼籲政府降稅拼經濟，包括《產創條例》新增人才培訓投資抵減，海外資金回台投資給予優稅稅率等；還有積極改善投資環境，包括穩定供電與合理電價等。另外政府應維持穩定兩岸關係，外貿政策美中市場並重。

林伯豐還表示，為鼓勵企業投資人才，應新增人才培育抵減。另外，他再度呼籲，政府應檢討不合宜稅負，包括貨物稅、印花稅；股利所得稅內外資應一致；海外資金回台投資給予優稅稅率。

近年能源、電價議題引起討論，林伯豐稱，離岸風電躉購價格太高，政府應公布計算參數；天然氣儲存設施進度落後，應加速建置。同時，將低污染、低成本的核能作為備用電源。

最後，林伯豐也呼籲政府維持和平穩定兩岸關係，這麼做有助於台灣參與國際組織或活動，並讓企業在大陸可以安心投資。同時，台灣要積極爭取加入CPTPP、 RCEP，與主要夥伴洽簽雙邊FTA。

林伯豐外資電價
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