陸降企業稅負、台商還該注意什麼？會計師這麼說

2019-03-06 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中國國務院總理李克強昨（5）日表示，今年將製造業等稅率由16％降至13％；將交通運輸、建築業等由10％降至9％，同時也將降低五險一金的繳費比率，以減少企業的人事負擔。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良指出，為因應自身經濟快速發展，中國本就不斷在進行租稅改革，從先前的營業稅改增值稅、增值稅降稅、國地稅合一到去年的個人所得稅制大幅翻修，都是持續性的稅改政策，基本上稅改延續的脈絡都是降低企業與個人的稅務負擔，目的在於促進企業投資與個人消費。

段士良分析，這次兩會期間，中國再度宣示降低企業稅負與五險一金負擔，應是面對美中貿易戰下外商投資滯步，以及可能連帶影響的民間消費信心所開的藥方，尤其美國要求中國對人民幣匯率做出貢獻，陸方對抗景氣波動的貨幣政策勢必受限，在未來美中對抗的大環境下，降稅這類的財政政策應是最好用的工具。

段士良表示，去年美中貿易戰升溫後，中國地方稅局確實友善了不少，整體查稅的情況也較先前緩和許多。但是面對已經決定出走的企業，在清算時就必須先經過稅局這一關，稅局會先把最近三年的稅查過一遍，如果有轉讓定價的問題，更會往前追查十年，有不少台商企業公司關不掉，都是卡在查稅這一關。

段士良建議，台商清算前一定要先做好自身稅務評估，貿然進行清算，可能會要花更多的成本與時間才能關掉公司。