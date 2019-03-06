補助案不斷推 立委憂沒補助就沒人去玩

2019-03-06 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局去年接連推出四個補助案，今年初又有擴大暖冬遊、春遊，年底還有常態性暖冬遊補助方案，立委林俊憲就擔心，提振國內觀光，觀光局就只有一招補助策略，而且從年頭補到年尾，恐怕會跟百貨公司一樣，沒有打折就沒人去買，政府沒有補助就沒人要出遊了。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍、觀光局長周永暉，就暖冬遊補助執行成果進行專案報告，立委林俊憲質詢時說，觀光局一年到頭都在搞補助，已經淪為「補助局」了，從南灣計畫到暖冬遊，後來又擴大暖冬遊，現在又來一個春遊補助，年底還有一個常態性的暖冬遊補助，這樣國人在平時就不想出去旅遊了，因為等到有補助再去玩就好了，這會跟百貨公司一樣，沒有折扣就沒人要去了。

交通部長林佳龍回應說，應該不會這樣，政府在淡季期間推出補助，是精準的點火，而且中央結合其他單位（客委會、農委會）與地方政府，一起提出，像這次春遊補助，就要求地方提出具有特色或節慶的活動，我們再依其提出的內容給地方補助，另外，為鼓勵青年到離島、小鎮旅遊，還加碼補助住宿費用，這就是一種創新。

立委葉宜津質詢時說，政府全年都補助，有暖冬後，現在就來春遊，接下來還有夏戀、秋賞、常態暖冬遊，觀光局到底有沒有評估補助的效益？有評估後的數字，證明確實是有效益，花納稅人的錢才能說服大家，畢竟撒錢很容易，但是要清楚告訴大家真正的效益在哪裡。還有，觀光局如果推出夏戀，就等於要大家都去海邊不要去山裡玩，這是政府在操控市場，觀光局應該把重點放在觀光景點的改善和創新，否則補多了也會麻痺的。

林佳龍答詢時表示，不會有夏戀補助方案的問題，而且撒錢並不容易，要撒的精準，過去因為偏遠地區交通不便，費用補助核實有點困難，所以這次春遊就有高鐵和台鐵加入，提出優惠方案來。