補助核銷慢 暖冬變業者寒冬

2019-03-06 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



去年交通部觀光局一口氣推出四項鼓勵國旅的旅遊補助方案，其中最優惠的「暖冬遊」反應最佳，導致申請補助案件多達50萬件，很多旅宿業者要等三至六個月才能拿到補助款，造成資金積壓的壓力，有立委就批評觀光局，因為行政作業太慢，把暖冬變成「業者的寒冬」。

立法院將通委員會今天邀情交通部長林佳龍進行旅遊補助成果專案報告，多位立委對於在淡季時推出補助，確實有鼓勵國人出遊、提振經濟的效果，但是補助須先由業者代墊，可是從申請到實際領到補助款，要好幾個月，很多業者還因為資料不足被退件，業者抱怨連連。

不但審查、核銷補助款速度慢、件數核銷完成執行率低，重點還在於人力不足的問題，立委葉宜津就說，觀光局有100多人投入核銷作業，整個觀光局儼然已是「補助局」，而一個觀光主管機關變成只有一個核銷補助費用的功能，是很可悲的。

立委許淑華質詢時表示，暖冬遊和擴大暖冬遊補助方案，已凸顯中央人力不足，現在春遊補助方案要地方加入，地方的人力也不夠，核銷速度非常慢，本來是暖冬遊，卻因核銷率低，造成業者資金積壓，成為業者的寒冬。

交通部長林佳龍回應說，過去因為沒經驗，所以業者提出的申請資料不足，會被退件，現在有經驗了，速度會快一點，而春遊補助方案由地方協助核銷，中央對地方也有行政費補助的。觀光局長周永暉保證，只要業者提出申請的資料齊全，暖冬遊補助款在4月底可以領到，擴大暖冬遊可在6月底拿到。