台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



儘管連年虧損，但卻傳出台糖董事長的年終獎金高達125萬元，立委徐永明質詢時指出，這比中油、台水，還有台電的董事長都還要高。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台糖旗下五家量販店因不堪虧損，傳出將全數轉租給家樂福。對此，台糖副總經理楊旭麟今（6）日在立法院經濟委員會中證實，除了量販店外，台糖超市，還有休閒中心也都要一併處理。

不過，儘管連年虧損，但卻傳出台糖董事長的年終獎金高達125萬元，立委徐永明質詢時指出，這比中油、台水，還有台電的董事長都還要高。而台糖員工平均每人在2017年時所領的年終獎金也多達29萬元，僅次於台電平均每人的30萬元。徐永明說：「經營事業有問題，還領這麼多年終獎金。」

對此，經濟部政務次長曾文生答詢時則說：「台糖董事長已經知道了，但他事先不知道他的年終獎金比其他國營事業董事長還要高。」

根據了解，台糖量販店最近四至五年獲利轉差，連續幾年虧損嚴重，去年就虧損了逾3億元，也因此去年下半年開始，與家樂福洽談，將全台五家台糖量販店租給家樂福經營，由台糖收取租金，正等家樂福法國總公司確定同意後，雙方才會往下談細節。

台糖公司量販事業部為台糖公司於2000年10月所成立的事業部，隔年在高雄成立第一家銷售點，銷售的商品達3萬餘項，涵蓋生鮮、食品、日用品、文具休閒、家電等。

台糖量販店2001年12月於高雄楠梓區開幕第一家店，目前全台共五家分店，除了高雄楠梓店外，還有雲林北港店、台南嘉年華購物中心、屏東店，台中西屯店等；另有5家中型健康超市等。據了解，近八~九年營運幾乎是連年虧損，一年虧逾3億元。