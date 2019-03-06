六年後電價飆漲三成三 沈榮津：這已是估算最大值

2019-03-06 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



電價議題吵翻天，經濟部長沈榮津今（6）日親上火線接受廣播媒體專訪時表示，經濟部預估2025年電價將比2017年漲三成三，從每度2.55元飆升至每度3.39元，這是估算、是最大值，而且會是逐年調漲，不會一次到位。不過，330度以下民生用電是不會調漲，而這部分占民生用電的七成五。

此外，針對前行政院長江宜樺昨（5）晚在臉書抨擊蔡英文政府的能源政策，電價在六年內必須調漲33%，但這其實仍然是低估，因為實際上大概要調漲45%。

對此，沈榮津表示，這不是事實，坊間的流言蜚語都是扭曲、抹黑，有的甚至還說會漲到四成四，電價每度爆漲到7元，所以他決定出來講清楚說明白，經濟部的預估是，到2025年漲到三成三，是最大值。

沈榮津表示，自己是技術官僚出身，他覺得有必要用正確的資訊來導正，當然經濟部也可以用低估的用電成長率來跟民眾交代，但那不是事實。

而關於昨晚傳出核四封存履約國際仲裁，台電判陪奇異1.58美元一事，沈榮津則說：「這是前長官（前總統馬英九、前行政院長江宜樺）所做的決定，我們尊重他們當時的決定，台電已經付出代價。」至於前長官該不該負起責任，對此事進行說明，沈榮津表示，「社會自有公斷」。

不過，沈榮津也表示，台電已分別於103年及104年提列工程款項，並編列停工損失預算，對台電公司今年度損益並無重大影響，也不會對電價造成影響。

此外，針對空汙議題和中火降載一事，沈榮津則表示，前陣子他已親自到台中拜訪台中市長盧秀燕，他明顯感受到盧市長來自鄉親們的壓力，也能夠理解減媒的同理心。

沈榮津指出，中火四號機暫時無法除役，因為這個設備才使用了28年，還在青壯期，還不需要退休。

而針對台中市政府要求夏季尖峰時段要停一部機，秋冬空汙季節時要停二部機的訴求，沈榮津則表示，「她（台中市長盧秀燕）要一塊，我給一塊半」，也就是減少一部半的空汙排放量，自我要求減少空汙，但這部分還在與盧市長溝通中。

同時，沈榮津今日也再次重申，2025年下半年後的能源配比就會完全沒有核電，但這些長期受到台電栽培的核電工程師，不會失業，因為還有除役的工作需進行，一個電廠的除役需20~25年，目前台電公司也正規劃要與英法大廠合作，建立能力和能量後，將除役的技術輸出東南亞，形成除役產業鏈，讓這些年輕的核電工程師看到他們的希望。