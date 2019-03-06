台灣機械在大陸進口市占第5
經濟部統計處指出，我國機械在中國大陸市占居第5，2018年各國在中國大陸機械進口市場市占前五名分別為，日本占27%、德國占16.1%、美國占11.9%、南韓占11.7%、我國占6.1%。
統計處昨天發布新聞稿指出，2018年各國機械在中國大陸市占率與2011年比較，日本及德國各下降3.3及3.0個百分點，美國、南韓及我國則各上升2.3、2.7及1.1個百分點。至於各國在美國進口市場市占，以中國大陸占17.4%居冠、墨西哥占14.3%次之，日本占12.6%居第三，我國占1.8%居第十，較2011年上升2名。
統計處指出，中國大陸為我國第一大機械出口國家，近年其積極扶植半導體、面板產業，對我國設備需求增加，2018年我國對其出口機械80.2億美元，占29.3%；對美國出口48.4億美元，占17.7%居次，對歐洲及東協各占13.5%及13.4%，分居第三及第四，日本占7.5%居第五。就各出口市場消長情形觀察，受美中貿易摩擦影響，中國大陸設備投資需求轉弱，2018年我對其出口僅年增3.2%，惟我國廠商積極分散市場，對美國及日本出口大幅成長18.2%及23.1%。
若以貨品別觀察，工具機為我國機械出口第一大貨品，2018年出口36.6億美元，占13.3%居冠，年增9.5%；線性滑軌及滾珠螺桿等傳動元件，出口21.6億美元，年增25.0%，成長動能最為強勁。
根據統計處資料顯示，2018年延續上年經濟復甦動能，智慧自動化設備需求持續增溫，機械全年出口273.9億美元，年增7.1%，連續2年正成長，並創歷年新高，惟第三季起受美中貿易摩擦影響，中國大陸對機械設備需求轉為保守觀望，出口年增率逐季收斂，第四季轉而呈負成長，年減3.2%，結束自2016年第四季起連續8季的正成長。
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