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核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08聯合報 記者張語羚／台北報導

核四廠一○三年四月封存，台電與反應爐設計公司奇異發生履約爭議，國際商會（ICC）...
核四廠一○三年四月封存，台電與反應爐設計公司奇異發生履約爭議，國際商會（ICC）昨仲裁台電須支付奇異約一點五八億美元。 圖／聯合報系資料照片
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我國核四廠一○三年四月封存，台電與設計核四廠反應爐機組的奇異公司爆發履約爭議，台電昨天發布重大訊息表示，奇異向國際商會（ＩＣＣ）提出仲裁聲請，歷經約三年審理，ＩＣＣ仲裁台電須支付奇異約一點五八億美元（約新台幣四十八點七四億元），奇異則需在限期內自費修復四項有瑕疵的服務及設備。

台電表示，為維護權益，於仲裁期間傾全力提出辯護及反請求，並提供事實依據及理由，針對仲裁判斷結果，台電相當遺憾，將研議後續因應作為，考慮撤銷仲裁結果。

但台電強調，仲裁結果不影響核四資產管理，仍將先依仲裁結果付款；台電已分別於一○三年及一○四年提列工程款項，並編列停工損失預算在案，仲裁結果對台電公司今年度損益並無重大影響。

台電與美商奇異所簽訂龍門（核四）計畫「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務」契約（簡稱ＮＳＳＳ契約），因奇異認為台電在民國一○三年四月政府宣布龍門計畫封存後，停止支付應付款項，雙方根據契約規定協商未果，奇異於一○四年九月向ＩＣＣ國際仲裁院秘書處香港辦事處提出仲裁聲請。

仲裁庭一○七年十二月底提出最終仲裁判斷書初稿，送交ＩＣＣ國際仲裁院審核後，ＩＣＣ國際仲裁院於今年一月底核定，再交由仲裁人定稿簽署後，正式發布最終仲裁判斷書。

台電說明，一○三年四月核四計畫封存後，台電暫停支付契約款項，雙方產生爭議，因此奇異提出仲裁。台電方面強調之所以暫停付款，是因為奇異請款證明資料不完全符合契約規定，且有部分依約供應的服務及設備不符合規範要求，在台電屢次通知後仍不承認，也不承諾修復，基於保障權益，才會暫停付款。

台電指出，奇異向仲裁庭最終聲請的金額超過一點六六億美元，依仲裁判斷結果，台電須淨付奇異公司契約應付款項及相關費用，含仲裁費用與利息等含稅約一點五八億美元；另台電聲請奇異所提供設備、服務有瑕疵等四項求償，奇異須於限期內自費完成修復。

台電核四奇異

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