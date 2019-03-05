府院定調海外資金匯回租稅優惠加碼 特定產業首年4％

2019-03-05 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



吸引台商資金回流，優先投資台灣，台商海外資金匯回租稅優惠確定加碼，府院高層已敲定《海外資金匯回管理運用及課稅條例草案》租稅優惠原則，台商匯回資金投入一般產業優惠稅率第一年8％、第二年10％，投入特定產業如5+2產業優惠稅率減半，第一年4％、第二年5％。

蔡英文總統周一下午已聽取《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案簡報，府院確立租稅優惠原則，財政部將根據此一方向調整相關架構。

據了解，府院決定加碼租稅優惠，主要是考量既然要訂定專法，就應思考專法是否能夠吸引台商回流，是否具有誘因，也希望台商匯回資金，能夠確實帶動經濟動能及就業。租稅優惠加碼後，和工商團體及台商期待的優惠稅率全面4％至5％，差距大幅拉近。

至於特定產業為何租稅優惠加碼，知情人士舉例，投資5+2產業風險較高，租稅優惠確有必要增加。

而台商匯回資金投入哪些產業屬實質投資範圍，可享租稅優惠，除了原本的5＋2產業創新、長照、前瞻基礎建設外，範圍也大幅擴大，經濟部研議實質投資範圍相當廣泛，包含配合重大政策投資的製造業、觀光旅館、批發零售等服務業。

另外，除了實體投資外，也可以投資和實體產業相關金融商品，包括5＋2產業相關股票、綠色金融債券、創投等，不過，實體投資必須占七成，投入股票、金融債、創投等金融商品占25％，5％允許台商自由運用。

行政院已將《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列入立法院本會期優先法案，希望趕在月底前排入行政院會拍板定案，儘速送立法院審議。

因應美中貿易戰及振興經濟，行政院決定加速推動《海外資金匯回管理運用及課稅條例》，以強化資金回台誘因，並引導投資關鍵產業與基礎設施，最快上半年通過立法，明年上路。

在不違反洗錢防制前提下，3月底前相關部會也將向亞太洗錢防制組織（APG）溝通說明草案內容。

台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資特定產業，並對台灣實體經濟、創造就業有利，才能享受租稅優惠。且台商回台資金要在銀行設立專戶，以有效控管流向，避免炒房、炒股或炒匯。