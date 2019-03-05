親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國正式公告 美中貿易「停戰期」無定期延長

韓媒：川金二會破局 金正恩大受打擊病倒

府院定調海外資金匯回租稅優惠加碼 特定產業首年4％

2019-03-05 22:06經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

吸引台商資金回流，優先投資台灣，台商海外資金匯回租稅優惠確定加碼，府院高層已敲定《海外資金匯回管理運用及課稅條例草案》租稅優惠原則，台商匯回資金投入一般產業優惠稅率第一年8％、第二年10％，投入特定產業如5+2產業優惠稅率減半，第一年4％、第二年5％。

蔡英文總統周一下午已聽取《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案簡報，府院確立租稅優惠原則，財政部將根據此一方向調整相關架構。

據了解，府院決定加碼租稅優惠，主要是考量既然要訂定專法，就應思考專法是否能夠吸引台商回流，是否具有誘因，也希望台商匯回資金，能夠確實帶動經濟動能及就業。租稅優惠加碼後，和工商團體及台商期待的優惠稅率全面4％至5％，差距大幅拉近。

至於特定產業為何租稅優惠加碼，知情人士舉例，投資5+2產業風險較高，租稅優惠確有必要增加。

而台商匯回資金投入哪些產業屬實質投資範圍，可享租稅優惠，除了原本的5＋2產業創新、長照、前瞻基礎建設外，範圍也大幅擴大，經濟部研議實質投資範圍相當廣泛，包含配合重大政策投資的製造業、觀光旅館、批發零售等服務業。

另外，除了實體投資外，也可以投資和實體產業相關金融商品，包括5＋2產業相關股票、綠色金融債券、創投等，不過，實體投資必須占七成，投入股票、金融債、創投等金融商品占25％，5％允許台商自由運用。　

行政院已將《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列入立法院本會期優先法案，希望趕在月底前排入行政院會拍板定案，儘速送立法院審議。

因應美中貿易戰及振興經濟，行政院決定加速推動《海外資金匯回管理運用及課稅條例》，以強化資金回台誘因，並引導投資關鍵產業與基礎設施，最快上半年通過立法，明年上路。

在不違反洗錢防制前提下，3月底前相關部會也將向亞太洗錢防制組織（APG）溝通說明草案內容。

台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資特定產業，並對台灣實體經濟、創造就業有利，才能享受租稅優惠。且台商回台資金要在銀行設立專戶，以有效控管流向，避免炒房、炒股或炒匯。

台商外資洗錢防制

相關新聞

摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資

2019-03-05 19:18

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

6年後電價成本大幅上漲 江宜樺：面臨缺電限電及空汙

2019-03-05 21:08

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

第二季製造業徵才 較去年同期減4000人

2019-03-05 14:43

1月收益衝上1141億 勞動基金規模破4兆

2019-03-05 14:43

台經院：陸經濟若不好 連帶衝擊台灣

2019-03-05 14:42

台經院：製造業景氣燈號連3藍 但衰退幅度縮小

2019-03-05 13:14

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59

商研院：內需市場短期景氣難回升 救衰作為宜積極持續

2019-03-05 11:23

台商因應情勢調整布局 會計師：成本考量

2019-03-05 11:21

製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14

貿易戰促台商返台 龔明鑫：每家廠商增上千工作機會

2019-03-05 10:04

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

經長指2025電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23
看更多

熱門文章

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

群創將招募500名工程師 博士起薪6.1萬元

2019-03-05 10:30

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

這款眼鏡戴下去 工廠可少三成人力

2019-03-05 13:17

美元兌人民幣交易爆量

2019-03-05 00:04

街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行

2019-03-05 17:49

龔明鑫：明年不會政黨輪替 我很有信心

2019-03-05 10:48

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

DRAM合約價Q1罕見下修 跌幅2011年來最大

2019-03-05 14:16

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

台灣燈會 看見新科技威力

2019-03-04 23:03

群創活化舊廠 創造新價值

2019-03-04 23:15

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備

2019-03-05 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top