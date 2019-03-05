財政部：400億經濟紅利發不發還沒定案

2019-03-05 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部今（5日）晚表示，媒體報導財政部已將400億元經濟紅利，編入明年總預算，並非事實。

財政部指出，有關經濟紅利分享方案，行政院今年1月8日已召開記者會，說明將從長計議，俟聽取各界意見後，再謹慎周延規劃。

財政部強調，109年度中央政府總預算尚在籌編中，財政部負責中央政府預算財源籌措，將配合行政院政策決定，及主計總處規劃辦理。

財政部說，107年度中央政府總預算因歲入執行良好，預估107年度中央政府總預算歲入歲出賸餘扣除債務還本後，將有賸餘可供運用，惟決算作業尚未完成，實際金額須俟行政院主計總處提出院編決算及審計部審定方能確定。