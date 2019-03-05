影／闖蕩好萊塢 台博士馬萬鈞靠這個技術

2019-03-05 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱力行 ╱即時報導



你知道電影《阿凡達》裡的納美人怎麼創造出來的嗎？還有布萊德彼特主演的《班傑明的奇幻旅程》，如何逼真呈現老年人的臉部皺紋？電影背後的技術是「基於球體上的偏振漸層光源臉部捕捉特寫技術」，技術團隊中有一人來自台灣台大資工所博士馬萬鈞，該技術可動態捕捉人臉表情，連毛孔都能捕捉。馬萬鈞與其團隊靠此拿下第91屆美國奧斯卡金像獎「科學技術成就獎」。馬萬鈞5日返回台大母校，跟學弟妹們分享如何帶著此技術闖蕩好萊塢。