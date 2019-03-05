2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部長沈榮津在立法院經濟委員會表示，推估二○二五年的電價將來到每度三點三九元，調漲百分之卅三。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

經濟部最新用電評估結果出爐，2025年電價恐漲三成，不僅民眾議論紛紛，工商團體也大表失望。經濟部今（5）日再度強調，相關資訊只是未來的推估成本，經濟部將秉持「電價穩定，民生優先」的原則，透過電價穩定機制降低衝擊；儘管未來累積漲幅上看三成，台灣電價仍然偏低。

經濟部指出，成本估算涉及許多因素，主要因為用電量增長，加上核廢料無處放，核電無法使用，以及國人希望減少燃煤發電等因素，走向「增氣、減煤、增綠」等能源轉型，因此產生相應成本，但並不是現在就一定會調漲電價。

經濟部重申，由於今年國際油價比去年便宜，經濟部將在3月中旬的「電價費率審議會」，表達不調漲電價的立場。

此外，針對未來電價成本的評估，考慮因素也包括經濟發展穩定成長，以及美中貿易戰帶動台商回流、大型半導體投資案、電動車發展目標等因素，預期用電需求將有相當程度的增長。

經濟部表示，核廢料無處可去，以及核電無法延役或重啟的實際困難，再加上地方政府陸續增加對燃煤發電的限制，導致必須增加天然氣發電及再生能源的比例，都是影響總發電成本的因素。

經濟部強調，為減少電價上漲對企業及物價的影響，電價公式已經設有3%調幅限制及電價穩定機制。為達到照顧民生、穩定物價、節約能源三個目標，台電公司設有電價穩定準備，目前已有約780億元額度，減緩電價短期大幅波動的衝擊。與此同時，也設置民生住宅用電330度以下不會調漲的機制，將對民生的影響降到最低。

經濟部也說，目前台灣的電價是亞鄰國家前三低，僅高於印尼、泰國，工業電價更是亞鄰國家最低，民生與工業用電相當便宜。儘管預估未來電價至2025年累積上漲三成，但應仍屬低電價，相較於2016年日本平均電價5.9元、2017年韓國平均電價2.95元、2018年新加坡平均電價5.26元、2015年中國大陸平均電價3.29元、2017年菲律賓平均電價4.85元，我國電價仍具有相當的競爭力。