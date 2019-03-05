中火為省錢減少降載？台電籲外界別誤解

2019-03-05 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



外界質疑，台中電廠為了省錢，配合空品降載量少於協和電廠，台電對此澄清，台中電廠今年以來已經降載達111次，減少發電超過12億度，占全台降載電量逾五成，絕無置中部空污不管的情況。

台電強調，因應全國空氣品質問題，台電近來努力在確保供電穩定前提下，積極配合機組環保友善降載，未來仍將持續積極配合，善盡社會責任，並無為了省錢而減少台中電廠降載，呼籲外界不要誤解。

台電說明，台中電廠自2017年起配合環保友善降載，累計已降載超過500次，今年以來也已降載超過百次，例如今日降載達165萬瓩、減少發電1,155萬度。

至於外界指稱本月3日北部協和電廠降載較多，主要是因協和1、2號機備轉容量低才會調度發電，當日備轉容量足夠（9.54％）故未運轉，而3、4號機受容量因數限制發電量也不高，因此才有協和電廠單日降載量大於台中電廠的特別情況，外界無須擴大解讀。

台電指出，後續將持續與台中市府溝通，避免造成誤會，台電也會積極配合機組降載，期盼社會理性正視空品問題。

台電強調，改善空汙，絕非停用一座滿足民眾用電需求的單一電廠機組就能解決，若要求電廠承擔減少空汙的完全責任，「並不合理也不公平」。