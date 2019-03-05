親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「天天開心」男星驚傳車禍 撞公車臉鐵青

史上最複雜！春遊方案攻略一次解析

中火為省錢減少降載？台電籲外界別誤解

2019-03-05 17:55經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

外界質疑，台中電廠為了省錢，配合空品降載量少於協和電廠，台電對此澄清，台中電廠今年以來已經降載達111次，減少發電超過12億度，占全台降載電量逾五成，絕無置中部空污不管的情況。

台電強調，因應全國空氣品質問題，台電近來努力在確保供電穩定前提下，積極配合機組環保友善降載，未來仍將持續積極配合，善盡社會責任，並無為了省錢而減少台中電廠降載，呼籲外界不要誤解。

台電說明，台中電廠自2017年起配合環保友善降載，累計已降載超過500次，今年以來也已降載超過百次，例如今日降載達165萬瓩、減少發電1,155萬度。

至於外界指稱本月3日北部協和電廠降載較多，主要是因協和1、2號機備轉容量低才會調度發電，當日備轉容量足夠（9.54％）故未運轉，而3、4號機受容量因數限制發電量也不高，因此才有協和電廠單日降載量大於台中電廠的特別情況，外界無須擴大解讀。

台電指出，後續將持續與台中市府溝通，避免造成誤會，台電也會積極配合機組降載，期盼社會理性正視空品問題。

台電強調，改善空汙，絕非停用一座滿足民眾用電需求的單一電廠機組就能解決，若要求電廠承擔減少空汙的完全責任，「並不合理也不公平」。

電廠台電

相關新聞

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

第二季製造業徵才 較去年同期減4000人

2019-03-05 14:43

1月收益衝上1141億 勞動基金規模破4兆

2019-03-05 14:43

台經院：陸經濟若不好 連帶衝擊台灣

2019-03-05 14:42

台經院：製造業景氣燈號連3藍 但衰退幅度縮小

2019-03-05 13:14

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59

商研院：內需市場短期景氣難回升 救衰作為宜積極持續

2019-03-05 11:23

台商因應情勢調整布局 會計師：成本考量

2019-03-05 11:21

製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14

貿易戰促台商返台 龔明鑫：每家廠商增上千工作機會

2019-03-05 10:04

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

經長指2025電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

景氣轉好？1月景氣對策信號上升4分 轉亮黃藍燈

2019-03-04 16:14

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

無薪假最新統計 實施人數降至492人

2019-03-04 14:53

歐嘉瑞 上任中油董座

2019-03-04 14:35

國際油價便宜10元 沈榮津：電價不必漲

2019-03-04 14:10
看更多

熱門文章

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

群創將招募500名工程師 博士起薪6.1萬元

2019-03-05 10:30

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

這款眼鏡戴下去 工廠可少三成人力

2019-03-05 13:17

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

美元兌人民幣交易爆量

2019-03-05 00:04

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

不要擾民 金管會列無摺存款等十大常規交易類型

2019-03-04 20:12

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

龔明鑫：明年不會政黨輪替 我很有信心

2019-03-05 10:48

第一金控獲CDP A List榮耀 為全球獲A六家金融機構之一

2019-03-04 19:37

台灣燈會 看見新科技威力

2019-03-04 23:03

群創活化舊廠 創造新價值

2019-03-04 23:15

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備

2019-03-05 00:14

財經觀點／5G、AI 推升電子材料成長

2019-03-04 23:52

2025電價越來越貴 工商團體失望

2019-03-04 20:59

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top