投資情緒樂觀 國人元月買最多的十檔股票基金

2019-03-05 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



今年以來，全球投資情緒轉樂觀，投資人前進風險資產。國人加碼布局的股票基金主要集中在美國、亞洲、新興市場基金，另外，也有資金逢低承接歐洲與天然資源等基金。

今年以來，美國貨幣政策與美中貿易關係的利空因素消化殆盡，全球股市急漲，元月行情明顯，投資人承受風險的意願提高。

資金流向顯示，強調低波動的全球股票型基金去年第4季備受青睞，但今年起逐漸失寵，取而代之的是美國成長型基金、亞洲及新興市場基金等較積極的基金類型。

境外基金資訊觀測站統計，元月國內最熱銷的十檔基金中，美國基金占了四檔，但這些基金主要偏重大型股與成長股。唯一一檔防禦性質較濃厚的是美國公用事業基金，則是排到第十名，銷售熱烈程度略遜於成長型基金。

值得注意的是，久違的亞洲及新興市場基金再度名列熱銷排行榜上。施羅德亞洲優勢基金、富蘭克林坦伯頓新興國家基金「重出江湖」，分列元月熱銷名單的第三、八名。

此外，摩根環球天然資源基金是熱銷第九名，同樣也顯示投資人更願意承受風險。