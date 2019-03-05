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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

支持同婚卻未出席投票 許毓仁這樣解釋

2019-03-05 17:07經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

行政院版同婚專法《司法院釋字748號解釋施行法》草案，今（5）日順利通過立法院院會一讀，只不過，向來力挺同婚的國民黨立委許毓仁並未出席投票，引發網友熱議。許毓仁則解釋，主因黨團部分委員仍認為，黨團成員投票應該立場一致，並且動員投票，所以他才決定不出席。

許毓仁說明，今日表決「逕付二讀」，黨內意見紛歧，早上黨團大會雙方僵持不下，有委員提議「程序杯葛」，針對逕付二讀案投下反對票，並且要求黨團做出一致決議。

當時他也表態，黨團始終秉持開放態度，不應在此刻改變，但仍有部分委員認為應該立場一致，並且動員投票。「在這個情況下，我決定不出席投票。」他強調，沒有投票並不代表反對，今日表決的是逕付二讀，而非法案內容本身。

許毓仁也指出，政院版的專法仍有三項缺失，包括跨國同婚、收養及姻親關係等，接下來的攻防才重要，在黨團協商的時候逐條辯論，他會提修正動議，「那才是真正的戰場，到時候誰是真的支持同婚，為同志權益發聲，才能見真章。」

針對跨國同性婚姻保障，許毓仁認為，政院版專法並未制定相關規範，明顯是立法缺失，目前台灣人僅能與其他25個已通過同性婚姻的國家建立同性婚姻的關係。

他今日下午總質詢時，也向行政院長蘇貞昌呼籲，「既然相愛的人應該都要在一起，就不應該有所區別。」對於大陸、香港、澳門跨國伴侶，希望能夠適用相同標準。

許毓仁認為，應該在政院版同婚專法進入協商時，明確處理並開放跨國婚姻保障。對此，外交部長吳釗燮也表態，當前專法確實有疏漏之處，他也承諾外交部將針對跨國婚研擬相關配套。

同性婚姻投票許毓仁

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