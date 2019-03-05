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竹科成為國際級半導體產業聚落 去年營收增5.6%

2019-03-05 15:59經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

竹科已發展成為國際級半導體產業聚落，2018年營業額為1兆755億元，年增5.56%，為近三年新高。

竹科管理局表示，六大產業中，積體電路產業營業額7,911.87億元為最大宗，占竹科營收比重73.56%，成長6.88%；光電產業居次，營業額1,343.89億元，占12.50%，減少5.20%。

精密機械產業營業額469.01億元，占4.36%，成長6.65%；電腦及周邊產業營業額438.69億元，占4.08%，成長11.57%。

通訊產業營業額403.94億元，占3.76%，成長9.72%；生物技術產業營業額117.40億元，占1.09%，成長率仍居六大產業之冠，達16.29%。

雖2018年是全球經濟情勢動盪的一年，美中貿易戰未停歇，貿易摩擦促使全球經濟秩序失衡，製造業面臨的挑戰仍大，牽動2018的整體經濟表現，但竹科107年廠商出口額持續暢旺，達新台幣10,178.69億元，較去年同期成長8.23%，亦帶動電子元件及原材物料進口增加，園區進口額新台幣4,391.88億元，較去年增加10.36﹪。

竹科新核准投資案：去年年共新引進44家投資案，較前年成長37.5%，投資金額近131.36億元，較年增14.44%，廠商入區狀況持續熱絡，預估3年內可提供就業3,325人以上，創造376.66億元營業額。軟硬整合為產業未來發展趨勢，本年度新廠中，開發軟硬整合產品或服務者計8家，佔18%。

重大投資案包括新進廠商三顧公司引進日本CellSeed層片細胞培養技術、中國砂輪開發鑽石碟技術再生晶圓、既有廠商力晶科技公司銅鑼園區投資擴廠、力成科技公司竹科三廠擴廠、京元電子動土等，新廠落成案計有祥翊、羅門哈斯、宜鼎、富田電機、筑波醫電分公司、艾克爾、新代科技及應用材料培訓中心等8件。截至107年底竹科登記進駐廠商512家，就業人數153,503人，較106年底增加1,132人。

竹科管理局表示，未來考量產業趨勢與市場需求，並因應科技發展及園區開發強化規劃，去年7月科技部核定「科學園區未來十年規劃藍圖」，同年11月行政院核定「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書」，以「原強項進化，攻新興領域」為策略，定訂「推動產業創新」、「環境智能優化」、「強化跨域合作與交流網絡」三大方向，精進硬體產業聚落優勢並跨域軟體應用發展，朝高坪效、低汙染、高創新優化園區環境，促成台灣廠商與國際企業媒合並積極與新南向國家交流。

竹科新台幣

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