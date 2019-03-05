證交所赴江蘇、上海招商 行銷台灣資本市場

2019-03-05 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所為擴大台灣資本市場規模並配合政府鼓勵台商回台投資政策，昨（4）日起至8日，前往中國大陸江蘇地區及上海，拜訪六家企業推動其回台上市，並於昆山辦理招商說明會，吸引30餘家企業代表出席，藉此向當地台商介紹臺灣資本市場及政府鼓勵台商回台上市政策，獲得熱烈迴響。

證交所為積極推動台商企業回台上市，今年初，已前往中國大陸廣東地區行銷台灣資本市場，並於東莞辦理招商說明會。

農曆新年後亦馬不停蹄，與勤業眾信聯合會計師事務所、花旗銀行、元大證券及建業法律事務所合作，前往江蘇地區辦理「前進台灣資本市場說明會」，向當地台商說明台灣資本市場的優勢及回台上市程序，並邀請近期成功上市公司商億-KY謝智通董事長分享上市經驗，期望加深當地臺商對回台上市的認識並強化其回台上市的動力。

證交所上市二部經理施文玲表示，中國大陸仍是第一上市公司最大來源地，證交所對於中國大陸台商市場一向十分重視，而政府為吸引台商回台掛牌，行政院國發會於農曆年前即推出「歡迎台商回台投資行動方案」相關措施，積極鼓勵台商回臺投資。

近期行政院提出的「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案預告，針對海外資金回台投資政府重點扶持產業，也將給予租稅優惠，政府政策在在都鼓勵台商回臺，透過台灣資本市場協助企業籌資、轉型、升級、招募人才及永續經營。

截至今年1月止，已有73家第一上市公司在台掛牌，而去年共有七家送件申請上市，其中，五家營運地在中國大陸。

以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，2018年全體第一上市公司平均本益比為15.40倍，周轉率為247.84%，流動性佳。

台灣資本市場為台商企業上市籌資平台優質選擇，可協助企業穩健成長、永續發展，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功的果實，創造雙贏。