台經院：製造業景氣燈號連3藍 但衰退幅度縮小

2019-03-05 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台經院今天公布1月分製造業景氣燈號，由去年12月的9.74分，僅微幅減少0.02分至今年1月之9.72分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，達連續3月藍燈，不過就景氣信號分數來看，分數減幅已明顯縮小。

台經院分析，全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動萎縮，出口表現續弱，在國內方面，受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，令1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加以國際油價與股市反彈回升，廠商對當月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動，因此整體製造業景氣信號值較上月僅微幅減少0.02分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

從細部產業來看，台經院指出，在汽車及其零件方面，儘管農曆年前車市買氣穩定成長，1月份新車掛牌數為44,142輛，雖較上月成長5.13%，但相較去年同期下滑7.92%，且進口車搶市，1月國產車新車掛牌數量僅占總市場一半，加上國產車外銷走弱，運輸工具類產品出口年增率由正轉負，影響需求面指標表現，因此1月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在機械設備方面，受美中貿易摩擦影響，使得來自中國大陸的市場需求萎縮，但來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，令1月我國機械產品出口正成長，然外銷訂單與生產指數仍呈現負成長表現，故機械設備業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈不變。