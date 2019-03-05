中國減稅救經濟 孫明德：只是配菜不能當主餐

2019-03-05 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中國下修今年經濟成長目標為6至6.5%，同時加大減稅力度，藉此因應經濟成長減速風險。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德則認為，減稅固然有一定效果，「但也只是配菜，不能當主餐」，當前的問題仍是廠商沒有訂單，對於台廠而言更是如此。

孫明德指出，面對全球經濟下行風險增加，印度、韓國早早祭出刺激經濟措施，中國也不例外，從今年1月宣布降準，透過寬鬆的貨幣政策增加市場資金和流動性，如今再從減稅著手，對於提振內需消費也有刺激作用。

不過，台廠較少著墨於中國內需市場，受惠於減稅政策的程度有限，重點還是全球經貿的訂單狀況。

孫明德分析，中國經濟成長快速下滑，今年面臨「保6」防衛戰，估計後續刺激政策將陸續出爐，包括重大公共建設，擴大政府支出，多管齊下拚經濟。

孫明德也說，台灣提出的經濟對策，速度不如其他國家，力道也難以相提並論，因為我國稅率已經偏低，能夠施展的政策空間也較少，所幸今年以來股市表現還不錯，美中貿易戰的氛圍也不如以往嚴峻。

雖然國發會昨日公布的1月景氣燈號擺脫「藍色憂鬱」，稍有好轉亮出黃藍燈，但孫明德提醒，這可能只是受到春節前的拉貨效應，整體緊張情勢暫時緩和，但要據此研判景氣回春仍言之過早，目前製造業相關數據仍顯疲弱，之後公布的2月數據可能又會往下掉，當前猶如「下雪泡溫泉」，還是脫離不了天候嚴寒的本質。

根據台經院今日公布的1月製造業景氣燈號，已經連續第三個月亮出「衰退」藍燈，主因全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動持續萎縮，使得國內製造業相關數據表現續弱，儘管分數減幅已經縮小，但仍不能掉以輕心。

台經院分析，雖然近期全球經濟出現緩和跡象，例如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，金融市場表現亮眼等，有利於全球經濟前景展望，但半導體產業正面臨向下修正，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求轉弱，加上1月因受惠於春節提前備貨效應影響，才使得國內相關製造業數據表現優於上月，未來仍須密切關注，還需要更多的數據支持，才能判斷國內景氣是否真的觸底反彈。